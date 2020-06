Sony reporte son événement PS5 à trois longueurs du jour J

Sony décide de reporter la présentation de ses futurs titres à venir sur PlayStation 5.

Alors que les prises de parole autour de la PS5 n’ont pour le moment pas été très nombreuses, c’est à seulement 3 petits jours de l’événement tant attendu que Sony décide de le reporter. Ce report a été fait de manière officielle, via un communiqué, qui même s’il n’est pas explicite, laisse tout de même imaginer les raisons de ce petit contre-temps :

Nous avons décidé de reporter l’événement PlayStation 5 prévu le 4 juin. Même si nous comprenons que les joueurs du monde entier sont excités à l’idée de voir les jeux PS5, nous ne sentons pas qu’il s’agit du bon moment pour organiser cette célébration. Nous voulons rester en retrait, et laisser des voix plus importantes se faire entendre.

En parlant de “voix plus importantes” qui auraient besoin de “se faire entendre”, il n’y a finalement que peu d’ambiguïté quant aux raisons de ce report. Avec ce qu’il est en train de se passer aux USA suite à la mort de George Floyd, nous comprenons parfaitement que Sony préfère attendre avant d’accaparer une grande part de l’attention médiatique.

Nous avons déjà pu voir ci et là, certaines personnes envisager un coup stratégique de la part de Sony afin de gagner du temps de préparation pour cet événement. Déjà, nous espérons que si du retard avait été pris, ils n’auraient pas osé se servir de cette tragédie comme excuse, et mine de rien, entre la communication massive sur internet et les spots télé pour cet événement dédié aux jeux de la future console, tout porte à croire qu’ils étaient plus que prêts à nous dévoiler (enfin) leurs nouveautés.

Aucune date n’a pour l’instant été mentionnée. Nous imaginons qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour avoir des nouvelles de Sony sur le sujet, mais nous ne sommes maintenant plus à l’abris de voir cette présentation apparaître après la sortie du très attendu The Last of Us Part II.