PlayStation et Xbox se dressent contre le racisme

À l’heure actuelle, il n’est plus nécessaire de prouver que les jeux vidéos ne servent pas qu’à nous divertir. En effet, le JV est aussi utilisé à des fins plus humaines comme en atteste la dernière prise de position contre le racisme de PlayStation et de Xbox sur leur compte twitter. Depuis le début de la pandémie, nous n’avons pu constater qu’une augmentation en flèche de cas de racisme visant communauté asiatique. La faute à la bêtise, qui malheureusement fait un lien bien évidemment imaginaire entre certains individus et le virus.

Bien évidemment il s’agit d’inepties qui n’ont strictement rien à faire au XXIè siècles, et tous ces propos rétrogrades et racistes doivent être fermement condamnés. Il faut tout de même savoir que le taux de criminalité envers la population désignée aux Etats-Unis comme “americano-asiatique” a augmenté de près de 1900% en l’espace d’une année !

Cette prise de position de la part des deux constructeurs trouve son origine dans le dernier évènement en date aux Etats-Unis, à savoir la fusillade qui a coûté la vie à 8 personnes d’origine asiatique. Un tireur a ouvert le feu dans des salons de massage, faisant ainsi 8 victimes. Suite à ces agissements, PlayStation et Xbox se sont exprimés pour condamner ces agissements. Sony a par ailleurs fais un don pour accompagner ce tweet.

Nous sommes attristés de la récente vague de violence visant les communautés Américano-asiatiques et insulaires du Pacifique. Il est temps d’agir.

SIE fait un don à Stop AAPI Hate, et nous espérons que vous le pourrez aussi. Apprenez comment vous pouvez aider ici : stopaapihate.org

Phil Spencer le dirigeant de Xbox Games Studios n’est pas en reste et a lui aussi pris position contre cet acte délibéré de racisme.

La haine n’a pas sa place sur Xbox. L’équipe Xbox est consternée par la violence et le racisme contre les communautés asiatiques. Pour tous les joueurs et pairs asiatiques, je veux que vous sachiez que nous vous voyons, nous vous entendons, et nous ferons et devons faire plus ensemble pour #StopAsianHate.

Une fois encore l’Histoire nous prouvera que tous les médias peuvent et doivent être vecteurs d’ouverture d’esprit. Le jeu vidéo a encore de belles années devant lui, il est donc nécessaire qu’il puisse utiliser son influence pour propager ce message de paix.