Harcèlement – Le développement de Season marqué par le scandale

Les histoires se suivent et se ressemblent dans l’industrie du jeu vidéo. Ces dernières semaines, du côté de CD Projekt, le crunch et le naufrage qui a suivi ont éclipsé les affaires de harcèlement chez Ubisoft. Et tout ça pour des jeux (et des histoires de gros sous, évidemment !). Niveau dark side de l’industrie, c’est Scavengers, développeur du plutôt attendu Season, qui fait la triste actualité du moment.

C’est Gamesindustry.biz qui rapporte l’affaire, et nous apprend que le studio est en proie à ce qu’on appelle désormais un management toxique depuis un long moment, avec des agissements et un laisser-faire qui rappelle hélas l’affaire Ubisoft. Le site a pu s’entretenir avec différents employés du studio, qui tous décrivent leur environnement de travail comme un “boys club” particulièrement hostile pour les employées. Les filles y subissent humiliations, remarques sexistes, voire de véritables agressions.

On apprend par exemple qu’en réunion, alors qu’était évoquée la possibilité qu’un personnage féminin de Season joue de la guitare, l’idée a été balayée au prétexte qu’elle serait irréaliste : la guitare étant “trop complexe pour une femme”.

C’est Simon Darveau, co-fondateur du studio et ex-Ubisoft qui est particulièrement visé par les accusations. Outre son comportement général de prédateur (le terme est employé par les salariés du studio), plusieurs affaires particulièrement glauques l’entourent. Comme celle d’une employée qui, subitement, n’est plus revenue travailler. Ses collègues ont découvert par la suite qu’elle entretenait une liaison avec Darveau (rien ne confirme néanmoins absolument que les deux faits soient liés).

Ce même Darveau est aussi accusé par de nombreuses sources d’avoir ouvertement agressé plusieurs collègues femmes lors d’un pot d’entreprise en janvier 2019. Un Darveau couvert par sa hiérarchie, la PDG du groupe Amélie Lamarche, avec qui il était par ailleurs en couple. Ambiance…

L’article de Gamesindustry n’est pas resté sans effet : Simon Darveau a été suspendu pour un temps indéterminé (mais pas licencié, donc), tandis qu’Amélie Lamarche s’est mise en retrait (là encore temporaire) de son poste de PDG pour permettre à un audit externe de se faire le plus efficacement possible. Malgré ces décisions, la répétition avec toujours le même schéma de ces affaires a quelque chose de désespérant…

Un environnement de travail qui, de plus, jure avec l’ambiance promise de Season, ce jeu indé qui promet une exploration du monde en vélo, et qui avait charmé les joueurs avec ses premiers visuels. Le jeu reste en développement, mais les événements risquent de perturber ce dernier.