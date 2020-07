Harcèlement sexuel dans le jeu vidéo – l’EVO annulé

Depuis quelques jours, l’industrie du jeu vidéo vit au rythme des révélations sidérantes et des accusations de harcèlement sexuel dont font l’objet de nombreux acteurs de premier plan. Après le compte Twitter @betterthemask, qui agrège de nombreux témoignages, une enquête de Libération a mis directement en cause un système chez Ubisoft France.

Depuis, c’est la scène du VS fighting qui a été mise en cause, avec des accusations visant des responsables de l’EVO. C’est un tweet d’un vétéran de la scène VS fighting qui a tout enclenché. Mikey “Crackpr0n” Pham (@PyronIkari) a en effet publié un TwitLonger glaçant et très détaillé sur les agissements de Joey “Mr. Wizard” Cuellar, PDG de L’EVO, l’accusant de harcèlement sexuel et de pédophilie.

Très réactifs – les accusations étant particulièrement graves et sérieuses, les éditeurs et développeurs partenaires de l’EVO ont rapidement fait savoir qu’ils se désengageaient de l’événement. Capcom (Street Fighter V), NetherRealm (Mortal Kombat 11) ou Bandai Namco (Dragon Ball FighterZ) ont ainsi annoncé via Twitter leur retrait de la compétition.

L’EVO 2020 est donc annulé, et Joey Cuellar est écarté de l’organisation et d’ores et déjà remplacé.

De son côté, Yves Guillemot, PDG et Cofondateur d’Ubisoft, a réagi au scandale qui agite le milieu et son entreprise en particulier, et a annoncé une série de mesures pour rendre l’environnement professionnel chez Ubi plus sain et plus safe.

Parmi les décisions qu’il a prises, il a été décidé de transformer le département Editorial, au centre de l’enquête de Libé, et de revoir aussi l’organisation des Ressources Humaines, accusées à minima par le journal de laisser-faire complice. Une série d’enquêtes internes, menées par un tiers indépendant, concernant les accusations a aussi été lancée, et une plateforme anonyme permettant de signaler les comportements inappropriés sera mise en place, là encore gérée par un organisme extérieur.

Il aura fallu malheureusement qu’un scandale public viennent inquiéter les directions pour que des décisions soient prises. Et nous ne somme probablement qu’au début de l’histoire…