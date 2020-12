Season se dévoile dans un sublime trailer

Bien qu’il n’existe pas de généralité, on peut observer que les trés nombreux studios du paysage vidéo-ludique ont tendance à ce spécialiser dans un type de production. Certaine compagnie sont affilié à une catégorie de jeu ou/et à un support. Ainsi, il serait étonnant, voir déroutant, d’apprendre que Square Enix serait en train de produire un FPS se déroulant durant la seconde guerre mondiale, ou que Blizzard développerai un jeu d’enquête sur Switch. Le genre de virage à 180° que l’on croisera d’avantage au prés des studios indépendants, plus enclin à essayer différentes choses car n’étant pas encore enchainés à une image de marque.

C’est le cas de Scavengers Studio qui, après un première incursion avec un Battle Royale aux mécaniques intelligentes nommé Darwin Project, effectue ce virage à 180° et nous présente sa seconde production, Season.

Noyé au milieu du raz de marée d’annonces des Game Awards 2020, Season, prévu pour la Playstation 5, a su se faire remarquer du public grâce à son trailer tout bonnement magnifique.

Avec un mélange de court extrait de cinématique et de gameplay, ce trailer met en avant la direction artistique du titre en plus de son atmosphère apaisée. Une aventure à la troisième personne qui ne manquera pas de rappeler le maitre étalon du genre, Journey. On peut alors se demander si Season se rapprochera d’une expérience contemplative, se reposant sur son atmosphère, à l’instar de Journey. Ou bien va t’il se démarquer en étoffant son gameplay comme l’a pu faire récemment The Pathless en empruntant des mécaniques de monde ouvert. Mais bien sûr, il est encore un peu tôt pour le dire.

Néanmoins, Season se démarque déjà par son univers et son histoire, tous deux présentés de manière succincte via les quelques phrases prononcées par l’héroïne.

“Nos grand-parents on vécu pendant mille ans. Et nos parents ont eu un siècle entier pour eux. Mais nous? Nous n’avons qu’une seule saison.”

Si ce postulat narratif et la direction artistique du jeu ont enchanté le public, l’on notera qu’un grande nombre de personnes ont été également enchanté par le choix de l’héroïne, soulignant une avancée un terme de représentation. Une représentation se faisant de plus en plus variée à l’image des personnes travaillant dans le secteur du jeu vidéo.