Journée internationale des droits des femmes… en pixel !

En cette journée internationale des droits des femmes, nous n’avons pu constater qu’une nette amélioration dans le milieu geek. En effet, à une époque où les femmes s’affranchissent de plus en plus de tous ces dictats, il serait difficile de ne pas constater que le rôle des femmes n’a fait qu’évoluer. De la princesse en détresse, en passant par la réification de la femme pour enfin finir par les héroïnes que nous connaissons maintenant, voyons à quel point le rôle des femmes a changé.

Une demoiselle en détresse, avez-vous dit ? Voici donc comment les premiers rôles des femmes ont pu être perçus dans les jeux vidéo, les exemples les plus frappants que nous pourrons citer sont bien évidemment la Princesse Peach et son éternel sauveur Mario (à notre époque, qui se ferait enlever par un dragon ?!). Où encore la princesse Zelda, à qui l’on vient immanquablement en aide dans les aventures de Link (décidément la condition de princesse reste particulièrement contraignante).

À ces femmes en constant besoin d’aide, une place a été faite pour les sex-symbols que vous connaissez probablement. Comment ne pas parler de l’exemple le plus frappant que nous connaissons tous, à savoir Lara Croft dans Tomb Raider (souvenez-vous de sa poitrine carrée, merci les années 90, qui a échauffé plus d’un esprit). On pourra également citer Bayonetta, dans le jeu éponyme qui, elle aussi, en a fait divaguer plus d’un avec ses formes plus qu’avantageuses et son air sévère.

La partie qui nous intéresse le plus ici, à notre époque, est la suivante : ces femmes héroïnes que nous avons la possibilité de jouer. Le premier exemple qui nous vient en tête est le personnage de Senua dans Hellblade: Senua’s Sacrifice. On y rencontre une femme hantée par ses propres démons qui se met en quête de ramener son bien-aimé Dillion (veuillez voir ici une transposition du mythe d’Orphée), prête à tout, y compris aller jusqu’en Helleim pour revenir avec son amant.

Plus récemment encore, Naughty Dog nous a permis d’incarner la jeune Ellie dans The Last Of Us. Héroïne d’une nation entière (d’une race ?), c’est un personnage que l’on découvre jeune et plutôt insouciant. Ellie tendra à évoluer, vers une jeune femme assumant pleinement ses choix et également sa sexualité. Qui de plus à elle toute seule, ou presque, viendra à bout d’un groupuscule militaire. Le personnage qui reste le plus intéressant dans cette évolution est Abby. Comme nous avons pu le constater, elle ne répond pas forcément aux critères de beauté imposés par notre société.

Athlétique, faisant partie d’un groupuscule militaire, Abby a su faire sa place malgré cette ambiance post-apocalyptique, ce qui nous amène à penser que la fin du monde aura peut-être eu raison du patriarcat ?

Cependant malgré cette avancée, on peut toujours souligner que le rôle des femmes dans le jeu vidéo, ainsi que dans la vie, reste malgré tout instable. D’un côté nous avons ce changement qui s’opère petit à petit et de l’autre, des femmes restent toujours victimes d’harcèlement, de violences sexuelles. Il n’y a qu’à voir les différentes streameuses qui mettent tout cela en lumière, ou même ces studios qui décident de se séparer de certains membres de l’équipe qui ont pratiqués ces méthodes plus que douteuses…

Nous pouvons réellement parvenir à cette conclusion que le rôle de la femme évolue toujours sans cesse. Un tel constat ne peut être que positif bien que contrasté car nous sommes en pleine évolution, mais cette domination que nous pouvons ressentir chaque jour n’est pas encore terminée.

Peut-être qu’alors un jour cette journée internationale des droits des femmes deviendra obsolète ? Espérons-le !