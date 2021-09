Pokémon Trading Card Game Live – Toutes les cartes en main

La série fait rarement les gros titres ces derniers temps (notamment parce que la Pokémon Company n’a pas parlé de l’épisode “Arceus” depuis cet été), mais les monstres de poche ont clairement la pêche. La collection de cartes continue de s’étoffer (la dernière extension rejoignait les rayons il y a peu), le Pokémon Home vient d’accueillir une nouvelle mise à jour ajoutant des options de recherche inédites, Pokémon Unite a fait ses débuts sur mobile (depuis le 22/09)… Oui, c’est un joli défilé que nous avons là, joli cortège auquel nous devrions naturellement ajouter les remakes de Pokémon Diamant et Perle et l’agenda toujours en mouvement de Pokémon GO… et pourquoi pas le lancement imminent de Pokémon Trading Card Game Live.

Alors oui, nous disons “imminent”, mais nous devons reconnaître qu’il doit s’agir ici d’un abus de langage après tout, le logiciel ne dispose toujours pas d’une date de sortie officielle… En revanche, vu que la communication autour du titre a démarré, il commence enfin à ressembler à quelque chose (une question de point de vue mais nous allons en reparler plus tard) notamment parce qu’il est apparu par le biais de captures d’écran et de vidéos de présentation.

Pokémon Trading Card Game Live sera un jeu free-to-play jouable depuis un PC ou tout appareil Android et iOS compatible. Comme pour le jeu dont il s’inspire (celui qui implique de tenir des bouts de carton), il vous permettra de monter vos decks et de les opposer à ceux de joueurs du monde entier, que vous soyez vacciné ou pas grâce aux pouvoirs de l’internet. Oui, pas d’originalité, il ne s’agit de rien de plus qu’une version modernisée du soft déjà disponible avec des défis quotidiens et une monnaie in-game pour étoffer sa collection (naturellement, il sera toujours possible d’acquérir des boosters additionnels quand vous en achèterez des vrais dans les magasins de la vraie vie véritable).

Bon, évidemment, puisqu’il faut vivre avec l’air du temps, le soft adopte quand même un certain nombre d’éléments inédits. Afin de rendre votre expérience plus personnelle, il vous sera possible de créer puis customiser un avatar. Ce dernier pourra être habillé avec différents objets cosmétiques à acheter en boutique ou même à débloquer au travers d’un nouveau Battle Pass. Cependant, on doit reconnaître que ces avatars ne sont pas bien beaux (même si c’est une amélioration par rapport à la version précédente de l’expérience)… Mais bon, si on peut jouer aux cartes, ça doit aller, non ?

Voilà, donc si l’envie de jouer aux cartes vous prend sur PC ou tout appareil iOS ou Android, il ne vous reste qu’à patienter encore un peu, Pokémon Trading Card Game Live ne devrait plus tarder à sortir. Notons qu’une période de bêta testing est prévue pour un peu plus tard dans l’année sur PC et Mac. Maintenant, ce serait bien de savoir pourquoi on ne pourrait pas jouer aux cartes Pokémon sur Switch (ou même pourquoi ils ne font pas un remake du RPG sorti sur Game Boy, mais là, on râle encore pour rien).