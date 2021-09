Pokémon – L’album anniversaire un peu inattendu

Quel est le lien entre Post Malone (“Better Now”), Louane et Pikachu ? Bon, l’effet de surprise de cette introduction façon devinette est un peu gâché par le titre de la news, mais vous l’aurez compris, c’est l’album Pokémon 25 !

Le disque réuni quatorze artistes de premier plan signés chez Universal (puisqu’il s’agit d’un partenariat avec la maison de disque), dont Post Malone, donc, mais aussi Katy Perry ou J Balvin (Mais si, “Mi Gente”, avec Willy William… !). Voici la liste complète des morceaux présents sur la galette :

1 – ”Electric”, Katy Perry

2 – ”Phases” , Jax Jones et Sinead Harnett

3- ”Take It Home” , Mabel

4- ”Believing” , Lil’ Yachty

5- ”Ten Cuidado” , J Balvin

6- ”Wonderful” , Cyn

7- ”Got ‘em” , Vince Staples

8- ”Game Girl” , Louane

9- ”Art Show” , Tierra Whack

10- ”Only Wanna Be With You” , Post Malone

11- ”Reconnect” , Yaffle, Daichi Yamamoto et AAAMYYY

12- ”Take It Home (ZHU Remix)” , Mabel

13- ”Wonderful (ZHU Remix)” , Cyn

14- ”Got ‘em (ZHU Remix)” , Vince Staples

On s’étonne de la présence de la petite française Louane (oui, oui, la Louane de la Famille Bélier… !) sur cette tracklist. Surement un coup de son agent pour essayer de propulser la chanteuse en terre anglophone ?

Incluant tous les morceaux sortis depuis la version de “Only Wanna Be With You” par Post Malone, l’album comprend aussi entre-autres les titres des deux EP ( The Blue EP et The Red EP) sortis cet été. Le disque vient bien évidemment célébrer les 25 ans de la licence, “née” le 27 février 1996, date de la sortie du tout premier jeu.

Le disque sera disponible en streaming sur Spotify, Apple Music et Amazon Music, à l’achat en version dématérialisée ou en CD dès le 15 octobre prochain.