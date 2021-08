Pokémon Diamant et Perle Remakes – Nouvel aperçu, date de sortie et précommandes

Fraichement sortie de la DeLorean de Nintendo, en direct provenance du Japon de 2006, voilà que la quatrième génération de Pokémon Diamant et Perle débarque dans notre ère Covidienne. Ces épisodes DS vont donc avoir droit à une seconde vie grâce aux remakes préparés par la maison mère Nintendo, et devraient arriver sous nos latitudes d’ici quelques mois.

La présentation de ce duo de titres lors du Pokémon Presents s’est avérée rassurante quant à ce qui nous attend. Outre quelques (belles) améliorations graphiques et dse nouveautés en termes de contenu, le nouveau trailer de présentation de ces remakes a permis de constater que les vieux de la vieille ne seront pas perdus, et que les nouveaux venus seront les bienvenus.

Un côté rassurant et familier se dégage de ce diptyque Pokémon Diamant et Perle Remakes. La nostalgie des joueurs est largement flattée avec les retours du souterrain et de l’équipe Galactique, ainsi que des mini-jeux de l’époque, dont les fameux concours si chronophages.

Ces remakes ne semblent pas aussi paresseux que l’on avait pu le croire lors de leur première révélation. Des fonctionnalités supplémentaires pour les bases secrètes souterraines ont été ajoutées, ainsi que des cachettes Pokémon, qui vous permettront de localiser différents Pokémon en fonction des statues que vous placez dans votre base. Pokémon Diamant et Perle Remakes comporteront également un jeu de rythme, et un lobby avec des options de communications locales et en ligne.

Autre feature sympathique pour les fanatiques de la customisations : vous pourrez personnaliser vos Poké-balls avec des autocollants qui ajouteront des effets visuels particuliers aux animations d’apparitions des Pokémon hors de leur Poké-ball. Votre avatar sera également personnalisable, et on pourra se balader aux côtés de notre bestiole fétiche (comme les épisodes récents l’avaient proposé).

Le verdict final concernant les remakes de Pokémon Diamant et Perle sera disponible avant les fête de fin d’année, car les jeux sont toujours attendus sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021. Pour les impatients, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.