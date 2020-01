Nexomon Extinction – Un autre Pokémon-like pour consoles et PC

Vewo Interactive annonce l’arrivée dans le courant de l’année de Nexomon Extinction sur consoles et PC.

Décidément, le succès de Pokémon en fait baver plus d’un ! En même temps, difficile de ne pas vouloir se tailler une part dans ce gâteau colossal que Game Freak et Nintendo cuisinent depuis un peu plus de 20 ans. On pensera notamment à la manne financière que cette licence tentaculaire représente, on parle après tout d’une série qui s’est illustrée sous de nombreuses formes telles que des séries et films d’animation, des spin-off de tout genre et bien des formes de merchandising, forcément ça doit faire des envieux. Donc oui, des rivaux potentiels, la licence en a eus et Nexomon Extinction sera l’un des prochains à tenter sa chance.

La nouvelle, c’est évidemment l’éditeur qui nous l’annonce. Par le biais d’un communiqué officiel (sur Facebook d’ailleurs, comme quoi…), ce dernier nous dévoile avec une joie non dissimulée que Nexomon Extinction apparaîtra sur tous les supports (mobiles, consoles et PC) dans le courant de l’année. Il s’excuse également pour le retard qu’a pris la version mobile du soft, prévue de longue date et sur laquelle ils ont dû arrêter de communiquer afin de pouvoir donner la bonne nouvelle d’aujourd’hui (dont vous pourrez lire la forme initiale du message en cliquant sur le lien dans les sources).

Alors, il faut noter que le titre de Vewo Interactive et Lime Turtle Incorporated n’est pas leur coup d’essai puisque le titre dont il est question aujourd’hui est bien le 2ème épisode de cette série. Nexomon premier du nom est sorti sur appareils iOS et Android en 2017 et s’est frayé une place dans de nombreux tops ayant pour thèmes les meilleurs Pokémon-like sur mobile (et ils sont nombreux). Fort d’un mode scénario assez long en plus d’un nombre plutôt conséquent de bestioles à capturer (300), entraîner et faire évoluer, le succès semble avoir été au rendez-vous, puisque sa suite a pu être financée et tentera d’appâter des joueurs sur tous les supports.

Bref, après Solomon Program de Konami (dont vous parlait notre Luynan hier), Temtem (du studio espagnol Crema et dont la sortie en accès anticipée est imminente sur PC), il faudra ajouter Nexomon Extinction à la longue liste des prétendants au succès de Pokémon dès sa sortie sur consoles, mobiles et PC dans le courant de cette année. Nous vous invitons à découvrir son teaser-trailer ci-dessous. Alors, qui s’en sortira le mieux selon vous ? Dans tous les cas, un peu de concurrence forcera peut-être Pokémon à secouer un peu sa licence.