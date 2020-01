Solomon Program – Le Pokémon-like en production chez Konami

Attrapez-les tous, même chez Konami qui proposera bientôt Solomon Program, un Pokémon-like.

Avant d’entamer le beau morceau que semble être ce Solomon Program, le Pokémon-like annoncé par plusieurs sources, il semble important de re-situer le studio Konami. Ce dernier, lors des années 1990 et 2000, envoyait du lourd, et a acquis au fil des jeux une réputation de mastodonte du jeu vidéo nippon, bien que cette réputation en question fasse un peu tache actuellement avec ce que produit le studio sur cette génération de console. La grande controverse qui a suivi le départ d’Hideo Kojima, l’annulation de leur Silent Hills et l’échec de différents jeux tels que Metal Gear Solid Survive nous ont quelque peu mis en garde contre leurs propositions et malgré cela, ils n’ont pas fini de faire de grandes sorties au-delà de leur Pro Evolution Soccer annuel.

Ces “grandes sorties” en question n’ont absolument pas entravé celles des sorties “de niche”, et fort heureusement pour nous et Konami, ce sont ces dernières qui ont reçu les meilleurs succès (commerciaux et critiques), liés aussi aux franchises utilisées qui, elles, n’avaient rien de niche, car l’on parle ni plus ni moins des Castlevania, et Yu-gi-oh, entre autres. Et il semblerait qu’il y ait un nouveau projet qui se profile à l’horizon.

Si on prête attention au dernier numéro du mensuel CoroCoro Comic (un magazine japonais), l’on peut apprendre l’existence d’un projet en développement par Konami appelé Solomon Program, qui ressemblerait à un titre tel que le cultissime Pokémon ou, plus récemment (et dans une moindre mesure), Yokai Watch, en proposant des combats et des aventures aux côtés de monstres. Pour l’instant, il n’y a pas de plateformes cibles ni de date de sortie connues, mais nous verrons bientôt les premières captures d’écran. Ces dernières, au vu de la source de Konami, indiqueraient des boutons A et B, mettant derechef hors course la/les PS de Sony, et placeraient vraisemblablement la Switch au cœur des possibilités de développement.

Konami a enregistré le nom en décembre 2019, mais ce n’est que maintenant que l’identité possible de cette nouvelle proposition a été révélée, et pour l’instant, la seule chose que l’on sait est que le jeu présentera des combats de style RPG avec une composante stratégique, ainsi que des conceptions de monstres très variées et nombreuses.