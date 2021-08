[Gamescom 2021] – DokeV, un challenger de taille pour les Pokémon ?

Demi-surprise de cette Gamescom2021, DokeV nous en a mis plein les yeux et les oreilles avec son trailer ultra-dynamique et (trop?) coloré, ainsi que la pop musique acidulée qui lui servait de B.O. Demi-surprise seulement, car le jeu avait été annoncé par son développeur, Pearl Abyss (qu’on connait surtout pour Black Desert) il y a bientôt deux ans, en novembre 2019 ; mais le grand public ne le découvrira surement que maintenant, grâce à l’exposition qui lui offre la conférence allemande.

D’abord pensé comme un MMO destiné aux mobiles, le titre s’est peut-être révélé finalement trop ambitieux pour cocher ces deux cases, et est désormais annoncé comme un jeu d’action-aventure en open-world. Et franchement ? Tant mieux ! Tant mieux, parce que les free-to-play (qui partagent leurs initiales, F2P, avec d’autres qualificatifs peu reluisants – il n’y a pas de coïncidence), ça commence à suffire, mais aussi tant mieux, parce que DokeV semble avoir largement gagné au change.

Le trailer foufou qui a été diffusé pour l’Opening Night de la Gamescom 2021 nous donne en effet à voir un jeu qui promet une richesse rare. En termes graphiques, d’abord, avec des vues magnifiquement détaillées s’étalant sur des kilomètres de paysages (on se demande bien comment Pearl Abyss comptait faire rentrer ça dans un mobile ?!), mais aussi au niveau du gameplay : il semblerait qu’on ait droit à des phases d’exploration, aussi bien sur terre, en skate, que dans les airs, des combats de boss plutôt énervés, et des mécaniques de Pokémon-like, le cœur du jeu, avec des monstres à collectionner et à faire combattre.

Et si, depuis quelques titres maintenant, Pokémon semblait avoir des difficultés à se renouveler, DokeV pourrait bien profiter de ce coup de mou pour s’imposer. Alors bien sur, il faudra jouer avec des lunettes de soleil (vu la palette de couleurs utilisée), avoir une petite sensibilité pour la teen pop à tendance EDM, et accrocher à la D.A. qui rappelle les productions coréennes pour la jeunesse de ces dernières années (Robocar Poli ou Super Wings en tête). Mais la bonne humeur et les promesses qui restent après le trailer nous rendent impatients d’avoir une date de sortie, qu’on espère pas trop lointaine.

On sait que le jeu était annoncé en 2019 pour console et PC, avec une option conservées sur les mobiles malgré le revirement. L’exubérance du trailer laisse peu d’espoir toutefois à des versions Switch et téléphones, sauf à tirer partie du cloud. Nous vous tiendrons évidemment informés dès que plus d’infos concernant les machines ou la fenêtre de sortie apparaîtront…