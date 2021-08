[Gamescom 2021] Sifu – Une date de sortie et un nouveau trailer qui pue la classe comme jamais

Petit studio indépendant parisien fondé en 2015, Sloclap est en passe de frapper un grand coup dans la fourmilière du beat’em up (et du jeu vidéo indé) en nous proposant un Sifu qui promet beaucoup. Véritable œuvre artistique qui nous propose de pratiquer l’art martial qu’est le kung-fu et plus précisément le Pak Mei, on y retrouve ce qui a fait la renommée du studio avec Absolver, à savoir le réalisme de ses combats.

Sifu semble demander un doigter juste et précis et se distinguerait alors de ce fait des nombreux autres jeux du genre. Loin d’un DMC, God of War ou Bayonetta, il vous sera demandé ici patience, observation et adaptabilité pour vous sortir des pires situations. Annoncé comme difficile, le jeu nous mettrait à l’épreuve et il faut alors s’attendre a échoué plusieurs fois avant de réussir certaines séquences ardues, chose que l’on a hâte de le constater de nous-même pour tout vous dire.

Côté scénario, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de fou. Ici, on incarne un homme qui cherche à venger sa famille en éradiquant les responsables du massacre. Très asiatique sur les bords (ne voyait là rien de péjoratif, le titre s’inspire grandement du cinéma de cette région du monde), cela ne parait être ici qu’un prétexte a une bonne castagne, même si on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise. D’autant plus que la mise en scène parait soignée et en totale adéquation avec la direction artistique.

Trêve de présentation, passons à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette actualité, à savoir l’annonce de la date de sortie sur consoles PlayStation et PC (via l’Epic Games Store). Grâce a un nouveau trailer diffusé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, on a appris que Sifu sortira le 22 février 2022, en plus d’avoir pu apercevoir des environnements encore non dévoilés, comme un musée d’art contemporain ou encore les toits des bidonvilles.

Aussi, on a appris que les précommandes sont maintenant ouvertes et que deux éditions sont proposées, dont vous pourrez trouver tous les détails sur la page dédiée sur le PlayStation Store ou encore sur l’Epic Games Store.