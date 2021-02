Sifu – Sloclap cogne fort avec un beat’em’up qui semble si fou

Si le State of Play du 25 février 2021 n’avait rien d’exceptionnel, il nous a cependant permis d’avoir un premier aperçu de Sifu, le nouveau titre des créateurs d’Absolver. Le studio Sloclap semble avoir découvert son domaine de prédilection: les arts martiaux. Après les bastonnades techniques de leur dernier jeu, nous nous verrons offrir la chance d’explorer le style de kung-fu traditionnel Pak-Mei.

Instant culturel : le Pak Mei (littéralement “Sourcil Blanc”) est un style de Kung-fu datant du 17ème siècle, crée par un moine taoïste du même nom. Selon la légende, le moine Pak Mei aurait élaboré sa boxe dans les montagnes du Sichuan avant qu’elle ne soit répandue par ses descendants dans tout le pays. Il s’agit d’un style de combat féroce, spécialisé dans les techniques de percussions, avec des coups secs, rapides et puissants. Sa spécificité est l’interception et la déviation des mouvements de l’adversaire, associées à des frappes simultanées.

Il semble évident que Sloclap a bien l’intention de nous restituer toute la richesse et la brutalité de cet art martial dans son jeu d’action à la troisième personne. Vous y incarnerez un héros en quête de justice, qui, après avoir assisté au meurtre de ses parents par un mystérieux groupe d’assassins, passera de longues années à s’entraîner. Et vous n’aurez qu’une seule journée pour exercer votre vengeance.

La particularité de ce beat’em up est de vous permettre de ressusciter à chaque mort grâce à la magie d’un étrange pendentif. Mais ces résurrections ont une lourde contrepartie : à chaque retour à la vie, le protagoniste vieillira. Lorsqu’il sera trop âgé, la mort sera définitive, et vous devrez reprendre l’aventure à son commencement. Pour progresser, vous débloquerez de nouvelles aptitudes et techniques martiales à mesure de votre progression.

Le trailer d’annonce du jeu nous fait immédiatement penser à la légendaire séquence de couloir dans Old Boy. Il promet également une ambiance qui n’est pas sans rappeler Sleeping Dogs et les classiques du films de kung-fu. Enrichi de quelques mécaniques de rogue-lite, Sifu pourrait bien s’imposer dans le coeur des amateurs de beat’em up.

Pour l’instant aucune date de sortie n’a été communiquée, si ce n’est un vague “2021”. Le titre est annoncé sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Game Store.