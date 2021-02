Ce jeu vidéo rêvé #1 – L’adaptation de la série The Boys

Ce jeu rêvé, c’est la chronique parfaite pour partagera avec vous nos envies de joueurs. Que cela soit une adaptation “inédite”, un univers inexploré, ou tout simplement un concept séduisant, nous tenterons à travers cette chronique de vous présenter les titre qui manquent au jeu vidéo d’aujourd’hui. Et pour ce premier épisode, nous allons envoyer du sale et du super avec l’adaptation rêvée de The Boys, comic book et série culte produite pour Amazon Prime.

Au musée de l’insolence crasse, The Boys ferait surement office de Joconde. Ode au cerveau reptilien à l’entrejambe rebondie, le comics créé par Garth Ennis met en scène une unité d’humains sans pouvoirs dont le rôle est de veiller à ce que les super-héros filent droit. Une tâche aussi ingrate qu’importante, parce que des supers en collant loin d’être irréprochables, il y en a tout un stock. Véritables rockstars des temps modernes portées par un marketing plus que flatteur et un culte quasi-divin voué par le commun des mortels, les supers se sentent inattaquables et cumulent l’ensemble des tares de l’humanité.

Un cocktail explosif à contre-courant des modèles héroïques prônés par Marvel et DC qui a connu un boom suite à son adaptation en série sur Amazon Prime avec un Karl Urban des grands soirs en tête de gondole. Œuvre déjà rangée au Panthéon de la pop-culture, The Boys n’attend plus désormais qu’une adaptation en bonne et due forme sur console. Et ça tombe bien, on a quelques idées sur le sujet.

Un scénar’ sur mesure pour un jeu qui assure

Si le ton et l’ambiance ont été religieusement respectés lors de l’adaptation en série TV, la trame a connu de sacrés changements par rapport aux comics. Un choix appréciable qui permet aussi aux fans de la première heure de découvrir une nouvelle lecture de leur œuvre favorite, et dont le jeu vidéo pourrait bien s’inspirer. Et connaissant les loustics aux manettes, il n’y a pas à s’inquiéter de la trame principale.

Après, plus que la trame en elle-même, ce que l’on attendrait d’un titre estampillé The Boys c’est une narration sauce jalapeños à vous en faire regretter de ne pas avoir mis des slips marrons. Que ce soit dans la série ou les comics, les échanges sont de véritables nids à punchlines qui débouchent sur des situations aussi subtiles qu’une séquence d’infiltration au fusil à pompe. Un plaisir coupable pour beaucoup et qui fait à 100% l’ADN de la franchise.

Ainsi, la principale erreur qu’un studio pourrait faire en adaptant le titre serait la demi-mesure. Parce que chez The Boys, les demis ça se boit, et les mesures se font sur les pompes crantées enfoncées dans des rectums de supers. Alors prenez votre entrejambe, posez-la sur la table, et faites en sorte que l’indécence et l’incorrection jouent leur partition sur le rythme effréné de votre paquet qui damera le chêne massif d’une table qui n’en demandait pas tant.

Un gameplay aux gros oignons bien piquants

Pour profiter de l’alchimie punchy qui existe entre les Boys, nous verrions bien une adaptation en T-RPG mature (Gears Tactics, Xcom, pour que vous situiez) et trash contre des ennemis humains et supers, où les capacités de chacun seraient complémentaires. Bien entendu, on inclura toutes les attaques spéciales qui pourraient faire rêver le chaland, comme les morsures de Terreur en plein dans les baloches, les tirs de bébé-rayons laser, ou encore des exécutions “bras qui part de l’orifice du bas pour monter jusqu’à celui du haut et faire bonjour avec la bouche”. On imagine bien aussi une jauge de “Collatéral” qui, si trop élevée, ferait débarquer un super de Vaught pour venir punir votre témérité.

Hors combat, on aimerait retrouver le cast d’origine, avec (s’il vous plaît) la VF qui va bien, pour des séquences d’interrogatoire que vous pourriez mener vous-même, et dont l’issue impacterait votre progression. Un petit plus qui pourrait dériver sur d’autres séquences jouables hors combats comme l’interaction avec votre équipe. Un ensemble un poil classique diront certains, mais qui ferait office ici de valeur sûre, tant les gadins ont été nombreux pour les jeux humoristiques/second degré (oui, Naughty Bear, on parle de toi).

Néanmoins, nous avons aussi imaginé une composante en ligne, ou vous pourriez créer votre équipe de 5 (en autorisant les mélanges entre les Boys, les 7, etc…) pour aller tester vos talents de stratège en PvP. Un système d’affinité/haine entre personnages serait même de la partie pour permettre les plus explosives des formations en boostant les éléments complémentaires.

Et puis, côté gameplay, il ne faut pas oublier qu’on est sur un produit The Boys, et que par conséquent, le trash et le burnesque se doivent d’être présents jusque dans les moindres recoins. Pensez un peu à South Park, qui a réussi le pari d’adapter sa licence en jeu vidéo, en n’oubliant pas de jouer avec les codes de ces derniers.

Un travail qu’aurait parfaitement été capable de faire les équipes de Running With Scissors connues pour le très politiquement incorrect Postal ou même le studio Destructive Creations qui aura réussi à choquer son monde avec le très décrié Hatred. Deux titres porteurs en partie des valeurs prônées par The Boys, et qui pourraient, si bien cadrée, nous pondre un titre à faire durcir les entrejambes des créateurs de la série.

Voilà ce qu’on attendrait d’un jeu The Boys. N’hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires le type de jeu que vous auriez imaginé pour la franchise !