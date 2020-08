Batman – Arkham, Suicide Squad, Gotham Knights… Suite ou pas suite ?

Alors qu’au cinéma, MARVEL fait tous les efforts du monde pour essayer de livrer un crossover géant cohérent, les jeux mettant en scène l’univers de Batman semblent avoir plus de mal avec la continuité… Ainsi, si le quatrième jeu Arkham (Arkham Knight) était en fait le 3ème d’une trilogie qui renia cruellement Arkham Origins (développé par Warner Bros. Montréal quand les trois autres furent signés de Rocksteady), l’arrivée de deux nouveaux titres vient encore compliquer un peu le scénario.

Gotham Knights serait à première vue l’héritier direct d’Arkham Knight et de la trilogie Arkham. Rien que le titre nous met sur cette voie. Au-delà de ça, Gotham Knights met en scène un Gotham où Batman a disparu, déclaré mort (mais on ne nous la fait pas !), laissant la ville à ses compagnons Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood.

Or, les joueurs qui sont venus à bout d’Arkham Knight ont pu assister au protocole Knightfall qui entrainait la destruction de la Bat Cave et la fin de Batman. Gotham Knights semble donc suivre immédiatement cette situation. De plus, les personnages ont des looks très proches de ceux qu’on peu rencontrer dans la trilogie Arkham. Ainsi, Nightwing semble avoir à peu de choses près le même costume dans Arkham City et dans Gotham Knights…

À gauche, Nightwing dans Batman: Arkham City / À droite, Nightwing dans Gotham Knights

Pourtant, Warner Bros. Montréal, qui développe le jeu, a déclaré qu’il ne se déroulera pas dans le même univers que la série Arkham. Pour proposer un gameplay différent ? Cela explique en tous cas la présence de Red hood, rendue compliquée par le scénario d’Arkham Knight…

D’un autre côté, la suite “officielle”, déclarée comme telle, de la série Arkham : Suicide Squad, sous titré “Kill the Justice League” et développé par Rocksteady, ce qui lui donne cette légitimité à se déclarer comme suite.

Cependant, on y découvre un scénario sans réels liens avec la trilogie, et pire, les looks des personnages semblent avoir complètement changé. Ainsi, dans le futur Suicide Squad: Kill the justice League, Harley Quinn se présente sous un look très proche de celui du film de 2016 alors que les jeux Arkham lui avaient offert un look original dessiné pour l’occasion. De même pour Deadshot, qui lui aussi sera habillé comme dans le film de David Ayer alors que c’est un Deadshot complètement différent qu’on rencontrait dans Arkham City.

Cependant, Sefton Hill, de Rocksteady, a lui-même déclaré que Suicide Squad: Kill the Justice League ferait bien partie de l’Arkhamverse, et qu’on y verrait la continuation d’histoires commencées dans la trilogie…

Alors certes, les méchants peuvent tout à fait s’habiller comme ils le désirent… Mais les différents développeurs gagneraient en lisibilité à s’entendre un peu. Gotham Knights a été annoncé pour une sortie en 2020 sur current-gen et next-gen, Suicide Squad: Kill the Justice League sera lui un jeu nouvelle génération et est attendu pour 2022.