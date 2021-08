[Gamescom 2021] Cult of the Lamb – L’Appel de Cthulhu PEGI 3 ?

Parmi la poignée de nouveaux titres présentés lors de cet Opening Night de la Gamescom, on trouve Cult of the Lamb, édité par Devolver Digital. L’éditeur, s’il a des hauts et des bas, bénéficie en ce moment d’une bonne cote d’amour à la rédaction grâce à la réussite de Death’s Door, qui nous a enchanté. Et Cult of the Lamb partage avec ce dernier quelques éléments qui nous poussent à aller voir de plus près.

Le jeu nous propose d’incarner un agneau tout mignon sauvé de justesse de l’exécution par une étrange créature aux airs de déité, qui lui refilera au passage quelques pouvoirs lui permettant de se défaire de ses chaînes et de ses bourreaux. L’agneau, qu’on appellera Pascal (vous l’avez ?!), libérera ainsi les autres créatures qui étaient sur le point de partager son sort, et qui verront en lui un sauveur. Ce sera le début d’une nouvelle secte, menée par Pascal (nom non officiel, on le rappelle). Car sa libération a un prix, et notre agneau va désormais devoir rembourser sa dette en faisant grandir cette secte…

Le jeu se veut alors un mix de dungeon crawler, puisqu’il s’agira d’explorer les contrées pour y recruter de nouveaux adeptes, mais surtout affronter les autres sectes et leurs faux prophètes, mais aussi de subvenir aux besoin de ses ouailles. Construire des bâtiments, organiser des rituels pour renforcer leur foi… : plus la secte sera forte, et plus notre agneau sera puissant.

Si, décrit comme ça, on pense à Assassin’s Creed: Valhalla, la comparaison avec Death’s Door, évoqué plus haut, vaut aussi pour ce mélange d’un univers très sombre et d’une représentation graphique aussi naïve. Une direction artistique qui fera aussi beaucoup penser au récent Wild at Hearts, qui a ce même feeling d’album jeunesse et d’aplat 2D. Est-ce que tout cela sera une métaphore du combat végétarien ? Reste à voir aussi si le mix promis entre action et gestion trouvera son difficile équilibre. Le jeu est attendu sur PC et consoles (sans plus de précisions) pour 2022.