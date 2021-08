[Gamescom 2021] April O’neil jouable dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge !

Dire que Dotemu a le vent en poupe serait un doux euphémisme tant le studio français est en train de se faire un joli nom dans le milieu du jeu vidéo. Entre un Streets of Rage 4 de fou furieux, l’annonce d’un Metal Slug Tactics très attendu et surprenant et le petit Windjammers 2 qui promet beaucoup, les frenchies n’ont jamais été aussi en vue que lors de ces deux dernières années. Mais leur projet le plus attendu est sans aucun doute celui dont on va parler ici, à savoir Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Annoncé à la surprise générale et en catimini en mars dernier, le jeu, développé par Tribute Games, est un beat’em up inspiré par les succès de l’arcade d’antan qui ont dilapidé une bonne partie de nos économies lorsque nous étions, nous autres trentenaires, enfants. Mais son inspiration première est bien évidemment le superbe jeu de la NES sorti en 1991 connu sous le nom de Teenage Mutant Hero Turtles: Turtles in Time.

On y retrouve tout ce qui en a fait le succès, un scrolling horizontal en 2D, des graphismes pixel art “à l’ancienne” mais diablement beau, ainsi qu’une intensité et un gameplay simple et technique qui promet des parties endiablées et difficiles. Jouable jusque 4 joueurs, le titre nous offrira l’opportunité d’incarner les 4 Tortues Ninja, mais pas que, puisqu’une surprise de taille vient d’être dévoilée lors de l’Opening Night live de la Gamescom.

En effet, si on s’attendait à pouvoir incarner le maître rat Splinter, ce qui n’est toujours pas confirmé, on ne voyait pas venir ce qui nous est tombé dessus en cette soirée d’ouverture du salon allemand, puisque c’est bien l’intrépide reporter vêtue de jaune April O’neil qui a été annoncé comme jouable. Armée de son micro, qu’elle ne lâche que très rarement, la jeune femme se bastonne avec un panache impressionnant et éclate littéralement ses ennemis à coups de grosse masse et de savates impressionnantes.

Le clan des Foot n’a qu’à bien se tenir, April débarque dans le roster pour dézinguer tout ce qui se dresse sur son passage aussi bien à Nex-York que dans la Dimension X. Bien plus qu’un simple faire valoir, la bande-annonce diffusée donne presque plus envie de s’essayer au jeu en incarnant la journaliste que les 4 héros de l’animé de Nickelodeon.

La seule petite ombre au tableau de la soirée, c’est qu’aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, même si le titre devrait au plus tard débarquer sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC en 2022.