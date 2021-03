Cowabunga ! Dotemu annonce TMNT: Shredder’s Revenge

Aiguisez vos lames et sortez vos plus beaux masques colorés: les Tortues Ninjas sont de retour! Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael reprennent du service dans TMNT: Shredder’s Revenge grâce à Dotemu et Tribute Games. Faites chauffer les pizzas!

Shredder et le Clan Foot ont de nouveau décidé de mettre à sac tout New-York, et qui d’autres que notre légendaire quatuor pour ramener l’ordre dans les rues de la Big Apple? Des égouts de la ville aux quartiers d’affaires jusqu’à la Dimension X, le jeu promet de vous faire voir du pays. Pour que le voyage soit le plus réussi possible, Nickelodeon s’est entouré de deux experts du retrogaming: Dotemu et Tribute Games.

Dotemu ce n’est rien de moins que le studio derrière l’excellent Streets of Rage 4, et l’excellent Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Quant à Tribute Games, nous leur devons le platformer Panzer Paladin, le très bon rogue-like Flinthook et le run’n’gun hommage à Metal Slug, Mercenary Kings. Deux pointures qui savent produire des jeux de grandes qualités, tout en mariant feeling rétro et mécaniques modernes.

Les chevaliers d’écailles et de vinyles reviendront donc dans un beat’em up à l’ancienne, en forme de vibrant hommage au classique Super NES de 1991 “Teenage Mutant Hero Turtles: Turtles in Time”. Side scrolling, 2D ultra soignée, animations fluides et gags visuels, la bande-annonce révélée il y a quelques heures nous invite déjà à nous jeter sur nos manettes. TMNT: Shredder’s Revenge est prévu sur toutes les consoles et sur PC. Toutefois, il faudra nous montrer patient avant d’aller dévorer des pizzas tout en déjouant les plans machiavéliques de Shredder et Krang, puisqu’aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment.

Cerise sur le gâteau, Dotemu et Tribute Games se payent le légendaire chanteur de Faith No More Mike Patton pour poser sa voix inimitable sur la musique de cette bande-annonce survoltée.