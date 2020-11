Fighting Pride: The Manny Pacquiao Saga – Un beat’em up rétro pour le grand boxeur

Si la boxe vous passe autant par-dessus la tête que le font le football, la F1 ou le cyclisme pour votre Humble Narrateur, vous n’avez probablement jamais entendu parler de Manny “Pacman” Pacquiao. Tout juste avez-vous peut-être ouï le nom d’un vague Mike Tyson datant de bien des années. Pour les autres, en revanche, un jeu intitulé Fighting Pride: The Manny Pacquiao Saga risque de faire dresser une oreille (hein, Evander Holyfield ?).

On ne va pas vous faire un roman sur la carrière de ce grand combattant, tout juste nous servirons-vous un survol rapide. Manny est un boxeur et homme politique philippin, âgé actuellement de 41 ans, et qui constitue pour beaucoup l’un des tout meilleurs boxeurs au monde, toutes catégories confondues.

Parti de rien et vivant dans une extrême pauvreté, le gamin a commencé son parcours à l’arrache en tant que petit combattant amateur, pour par la suite, à la force de ses poings et de sa rage et des entraîneurs qui ont cru en lui, accéder au statut de champion poids super-welters. D’où le “fighting pride” attaché au personnage, qui constitue le titre du jeu à son hommage.

Fighting Pride: The Manny Pacquiao Saga est un peu une surprise, puisque bon, hein, quitte à faire un jeu porté sur un boxeur de renom, on s’attendrait à trouver un jeu de boxe. Mais ceci dit, le beat’em up 2.5D qui s’annonce ne tombe pas loin du thème finalement, puisqu’il retracera l’évolution de ce guerrier parti de rien pour conquérir les sommets en servant copieusement des tartes à la phalange maison.

Un aspect cher au studio de développement Ranida Games, admirateur du bonhomme + fan de beat’em up devant l’éternel + lui aussi Philippin, qui a obtenu des ayants-droit de l’image et du nom du boxeur le feu vert pour proposer un jeu de baston à sa gloire exclusif.

Le développeur met en avant, pour l’annonce de son jeu prévu sur Android et iOS pour le premier trimestre 2021 en version free-to-play, trois modes de jeu auxquels s’attendre lors de la parution : Story (dans lequel le joueur affrontera divers ennemis représentant des maux qu’il aura endurés, tels que la pauvreté, le doute, le harcèlement des camarades de classe, etc. Vaincre tout ceci, de manière métaphorique, lui permettra de gagner en expérience et en talent, et d’avancer toujours plus loin.

Sera ensuite présent un mode Historical, dans lequel l’homme vous fera revivre ses combats de ring les plus emblématiques. Enfin, un mode PvP sera proposé, pour affronter d’autres versions de Manny, façonnées par d’autres joueurs en fonction de leurs choix. De quoi faire donc. On vous laisse sur le trailer ci-dessus qui n’en dit pas beaucoup, et très peu d’images du jeu sont actuellement disponibles. On attend, donc, dans notre coin du ring. Patiemment…