Election Year Knockout – Les présidentielles US, ça se passe sur le ring

Une politique menée avec des gants de boxe dans Election Year Knockout.

Les prochaines élections présidentielles américaines, ce n’est pas avant novembre prochain. Ce qui laisse un peu de temps pour s’entraîner avant d’aller défier le président en fonction actuel… sur le ring ! En effet, dans Election Year Knockout, on n’atteint pas le plus haut rang politique avec des discours vaseux sur les plateaux TV ou des promesses intenables, mais en mettant copieusement sur le museau de ses adversaires avec des gants de boxe…

Election Year Knockout est une parodie mettant en scène diverses personnalités politiques américaines aux noms légèrement modifiés, mais parfaitement reconnaissables, que vous devrez affronter sur le ring afin de grimper les échelons politiques avant d’affronter le boss suprême, qui s’appelle curieusement Donald Thump. Autant dire que si vous n’y comprenez rien en politique US, vous aurez du mal à reconnaître les personnalités parodiées, mais le jeu pourra éventuellement vous donner envie de vous renseigner, et qui plus est, il est totalement fun à jouer même sans connaître le contexte.

Il s’agit là d’un jeu de boxe très arcade dans son concept, et très bien conçu pour le gameplay tactile des smartphones et tablettes, qui ne manquera pas de vous rappeler, comme Boxing Star pour ne citer que lui, le génial Punch-Out!! de la NES (et sa suite). Esquivez, parez, distribuez des crochets et des uppercuts, bref, vous connaissez la chanson si vous avez la moindre notion de boxe. Et comme dans Punch-Out!!, la clef de la victoire résidera dans votre capacité à cerner les forces et les points faibles de vos différents adversaires.

Le jeu promet des défis à se fixer autres que simplement terrasser son vis-à-vis, de nouveaux combattants qui viendront s’ajouter à la liste de lancement, la possibilité de personnaliser son avatar (sexe, couleur, tenue…) ainsi que des bonus “parlementaires” vous octroyant des avantages lors des combats. Bref, du fun, de l’humour, de la baston, tout pour vous hisser jusqu’à la Maison Blanche et en prendre la direction ! Election Year Knockout est gratuit à l’acquisition, donc n’hésitez pas à aller mettre quelques mandales sur vos appareils iOS et Android avant de décider si vous souhaitez céder aux appels des achats intégrés.