Turbo Kid – Coup de pédale prévu pour 2022

Turbo Kid, c’est un film post-apocalyptique d’un trash foutraque délirant comme les Canadiens savent les faire. Sorti en 2015 en toute discrétion, il reçut pourtant un accueil bienveillant malgré ses maladresses de réalisation et un discours assez convenu, il profite de son irrévérence et de son aspect délicieusement régressif pour engranger un petit succès d’estime parmi les amateurs du genre. Son ambiance à la Mad Max et les moult références à la culture pop des années 1980 et 1990 en font un divertissement jouissif.

C’est en 1997, dans les terres désolées ravagées par un hiver nucléaire, que survit notre jeune protagoniste passionné de comics et de récits de super-héros. Vivant de rapines et de troc il fait la rencontre d’Apple, une jeune fille qui devient son amie.

Enlevée par les hommes de main du maléfique Zeus, un chef de guerre, elle pourra compter sur l’aide du Kid pour retrouver la liberté. Celui-ci va se découvrir une âme de héros et, à la manière de ceux qu’il admire, va en devenir un malgré lui.

C’est Outerminds, un studio montréalais habituellement porté sur les jeux mobiles, qui va se charger de transposer cette aventure en pixels. Il sera aidé par les créateurs mais aussi la maison de production du film qui souhaitent s’impliquer pleinement dans le développement de l’univers qu’ils ont créè.

Turbo Kid sera proposé sous forme de metroidvania à l’ambiance très années 1980 soutenu par une bande-son assurée par le groupe Le Matos. Fidèle au matériau de base, l’ambiance gore et déjantée du film promet d’être respectée dans un jeu qui aurait eu toute sa place dans une salle d’arcade.

Ce premier trailer donne le ton car un rythme haletant promet également d’être au rendez-vous. On attend bien sûr d’avoir plus de gameplay à se mettre sous la dent mais ces premières images, en plus de la nostalgie qu’elles inspirent, attisent d’ores et déjà notre curiosité.

Rembobinez vos VHS et enfilez votre plus beau survet’ à pression, Turbo Kid arrivera en 2022 !