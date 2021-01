Epic Games Store – Le metroidvania Dandara sera le prochain jeu gratuit

Pour la seconde semaine consécutive, l’Epic Games Store continue de nous proposer de prendre part à des conflits intergalactiques. D’abord à la première personne avec Star Wars Battlefront II, puis avec de la stratégie et de la gestion avec Galactic Civilisation III, disponible gratuitement depuis hier. Il le restera d’ailleurs jusqu’au 28 janvier, date où il cèdera sa place à un jeu venant mettre fin à cette lancée de conquête spatiale. Car à défaut de faire voyager à travers de nombreuses planètes, le prochain jeu, Dandara, se contentera de présenter un seul monde. Un monde qu’il faudra sauver.

Ce monde, c’est celui du Sel. Autrefois un havre de paix pour ses citoyens libres d’esprits, il n’est aujourd’hui qu’oppression et isolement. Pourtant, même au bord de l’effondrement, tout n’est pas perdu. Car c’est dans les ténèbres les plus sombres que nait la lumière de l’espoir. Et cet espoir, c’est Dandara.

Dandara placera donc les joueurs dans la peau de son héroïne éponyme au cours d’un metroidvania ayant la particularité de baser son gameplay sur la gravité. En effet, Dandara peut effectuer des sauts/Dash tout en restant fixée au mur ou plafond où elle atterrit. Cette grande liberté de mouvement est donc tout à fait adapter à l’exploration sans limite d’une carte de metroidvania.

Surtout que le monde du Sel propose un univers ésotérique mélangeant fantaisie et science fiction, prenant vie sous nos yeux dans un magnifique Pixel-art rappelant les plus beaux Castlevania 2D. Mais outre dans l’exploration, ce gameplay autour de la gravité brille également lors des phases de combats ainsi que de résolutions d’énigmes. Bref, Dandara est un metroidvania riche qui n’a pas à rougir face aux grands noms du genre.

De plus, l’Epic Games Store l’offrira dans sa version “Trials of Fear Edition”, une version complète apportant de nouvelles zones, plus de fluidité et venant enrichir grandement le lore autour du monde du Sel. Bref, une offre a ne clairement pas manqué, surtout pour les amateurs de metroidvania.

Dandara sera donc disponible gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du 28 janvier et ceux jusqu’au 4 février.