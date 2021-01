Galactic Civilizations 3 sera le prochain jeu gratuit proposé sur l’Epic Games Store

Hier est devenu disponible gratuitement sur l’Epic Games Store, et ce jusqu’au 21 janvier prochain 17h, un certain Star Wars Battlefront 2 qui ravira à coup sûr les fans de la licence, ainsi que les amateurs de FPS compétitif multijoueur proposant des batailles à grande échelle sur différents terrains, c’est-à-dire aussi bien sur terre que dans les airs. Sans oublier la présence d’une campagne solo au minimum potable se déroulant après Le Retour du Jedi.

Aussi, on avait hâte de découvrir quel jeu serait ensuite offert sur la plateforme d’Epic Games et autant le dire sans détour, nous ne sommes pas déçus, même si le nom de ce dernier est moins clinquant qu’un GTA 5 ou qu’un jeu estampillé Star Wars. Il s’agit tout simplement de Galactic Civilizations 3, un 4X spatial apprécié des amateurs du genre et qui est sans aucun doute l’un si ce n’est le plus profond qui soit, même si pas dénué de quelques défauts pour autant.

Le jeu est en effet loin d’être celui qu’il vous faut si vous souhaitez découvrir le 4X, car assez complexe finalement, parfois même un peu trop. Cependant, les connaisseurs sauront s’en satisfaire et les petits nouveaux pourraient réussir à le dompter avec un peu d’investissement tout de même. N’oublions pas non plus l’un de ses meilleurs atouts, son mode multijoueur, un aspect primordial pour tout jeu de stratégie qui se respecte.

Sorti en 2015 et développé par Stardock Corporation, le jeu a depuis sa sortie bénéficié de nombreuses mises à jour le rendant toujours meilleur, mais aussi de l’apport de quelques extensions payantes comme Mercenaries ou Intrigue et Retribution faisant de lui l’un des 4X les plus complets à ce jour et pour encore un bout de temps sûrement.

Enfin, Galactic Civilizations 3 sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store du 21 janvier 17h au 28 du même mois.