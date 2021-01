Star Wars Battlefront 2 sera le prochain jeu gratuit proposé par l’Epic Games Store

En ce moment même sur l’Epic Games Store, vous pouvez récupérer gratuitement, et ce jusqu’au 14 janvier prochain à 17h, un certain Crying Suns. Il s’agit d’un jeu de gestion spatial indépendant développé par le studio français Alt Shift qui en a sous le capot et est bien plus ambitieux que l’on pourrait l’imaginer. En gros, si vous aimez la gestion et la science-fiction, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Mais aussi bon soit-il, nous ne sommes pas là pour faire l’éloge de Crying Suns, mais plutôt pour vous parler du prochain jeu annoncé comme gratuit sur l’Epic Games Store. Il s’agit ni plus ni moins que de Star Wars Battlefront II, la dernière entrée FPS de la franchise à succès développée par DICE et éditée par Electronic Arts, dont beaucoup se souviennent plus pour ses frasques liées aux lootbox que pour ses qualités.

Pourtant, au-delà même de ce scandale qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque, Battlefront II n’en reste pas moins un très bon titre principalement multijoueur, avec une campagne solo correcte néanmoins, qui a quelques arguments de taille à faire valoir. Aujourd’hui bien équilibré, il est à la fois beau, riche en contenu, ce qui était loin d’être le cas à sa sortie, et franchement bon.

Et puis, on ne va pas se mentir, bien que bordéliques par moment, les batailles à grande échelle proposées par le jeu se déroulant aussi bien sur terre que dans les airs sont immersives comme jamais et on a parfois même l’impression d’évoluer dans un film Star Wars tant tout y est, la mise en scène, la fidélité graphique et bien évidemment la bande-son.

Il serait donc cruel de ne retenir que les erreurs du passé pour ce Star Wars Battlefront II qui sera donc à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store du 14 au 21 janvier prochain.