Pourquoi Windjammers 2 est le jeu de sport dont on avait tant besoin ?

Comment faire pour redonner un coup de jeu à une vieille gloire 2D datant de près de 30 ans sans se casser les dents ? Remasters ? Remakes ? Adaptation sur mobile ? Non, bien entendu, les vrais savent que LA solution est de faire appel aux superhéros Dotemu. Le studio français est devenu une référence en matière de résurrection de franchise old-school, et les grands éditeurs semblent maintenant se bousculer à leur portillon pour leur confier leurs rejetons old-school.

Après les excellents Wonder Boy : the Dragon’s Trap et Streets of Rage 4, et en attendant Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge et Metal Slug Tactics, Dotemu revient dans le game « like a boss » avec Windjammers 2 et ses battles de frisbee sur PC, Nintendo Switch et Stadia (on ne se moque pas). Il s’agit bien entendu de la suite directe du Windjammers (Flying Power Disc au Japon) de Data East/SNK sorti en 1994.

Depuis le 11 août et jusqu’au 22 août sur PC (via Steam), les joueurs peuvent rejoindre une bêta ouverte et s’affronter dans des matchs de folie. La bêta propose plusieurs personnages jouables, chacun ayant bien entendu ses propres avantages : l’agile et sympathique Steve Miller, le bien équilibré Biaggi, l’incroyablement rapide Sophie de Lys, nouvelle venue dans la série, et le retour de la star Gary Scott.

Les athlètes peuvent accéder à des parties classées en ligne sur des terrains allant d’une plage de sable fin à un stade rugissant, en passant par un ring à l’ambiance folle, ou un toit imposant équipé de bumpers. Malgré le fait que l’on soit sur une bêta, il est assez aisé de trouver des challengers en ligne, et les serveurs sont d’une stabilité à toute épreuve.

En tant qu’évolution d’un grand classique de l’arcade, Windjammers 2 propose des affrontements simples en apparence, mais bien plus profond qu’on pourrait l’imaginer. Pour espérer marquer en envoyant votre disque dans l’embut adverse (pensez à la séquence de Light Discs dans Tron), il vous faudra faire preuve de stratégie, de reflexes d’acier, et d’une bonne connaissance des coups spéciaux de votre avatar.

En associant des mécaniques de gameplay accessibles à une véritable profondeur, Dotemu parvient à offrir un titre de sport taillé pour la compétition (on a hâte d’avoir des compétitions eSport sur ce Windjammers 2), mais aussi parfait pour des parties occasionnelles. Une fois la manette en main, le plaisir de jeu est immédiat, et le fun omniprésent. Le fun est aussi garanti par l’ambiance de feu qui règne dans chacune des arènes du jeu.

Du côté technique, Dotemu fait du Dotemu : autrement dit, du très très beau boulot. Les animations 2D fluides et dessinées à la main confèrent une énergie et une rare intensité aux matchs, rendant le tout très agréable à regarder même pour des spectateurs (et on revient à l’eSport…).

En résumé, à l’heure actuelle, Windjammers 2 offre un spectacle splendide et nerveux, et est un vrai plaisir à jouer et à regarder. Pour une simple bêta ouverte, Data East et SNK peuvent être très fier du travail accompli par le studio français, qui augure du meilleur pour l’avenir.

Pour les novices et les compétiteurs un peu rouillés depuis 1994, Dotemu s’est même fendu d’une bande annonce façon borne d’arcade SNK des années 90, avec un Gary Scott décrivant les mécanismes et les stratégies plus complexes de Windjammers 2. Un plaisir pour les yeux, et un vrai bonbon de nostalgie.