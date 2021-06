Metal Slug Tactics – le run’n’gun culte se la joue tactical-RPG

SNK et Dotemu sont arrivés en catimini au Summer Game Fest pour nous lancer la grenade Metal Slug Tactics, une version stratégique de la série de run’n’gun légendaire sur arcade. Il s’agira de la première activité de la franchise Metal Slug depuis fort longtemps (si l’on ne tient pas compte des multiples compilations qui ont fleuri ces dernières années), en dehors de quelques spin-offs discutables pour téléphones portables.

Dotemu compte bien se servir de tout l’héritage de Metal Slug pour ramener la licence dans l’ère moderne, tout en gardant la patte graphique des jeux originaux, avec une magnifique direction artistique tout en pixel art, agrémentée de remasterisations de certains morceaux cultes. Et comme ces Frenchies ne font rien comme les autres, ils osent cassé la formule déjà vue et revue du run’n’gun pour transmuter Metal Slug en un tactical-RPG, et en saupoudrant le résultat d’éléments de Rogue-like pour pimenter le tout.

Alors oui, on entend déjà certains hurler au scandale, à la trahison de la nature même de cette franchise, etc. On en parle de Mario qui était un jeu de plateforme et qui maintenant a à son actif des jeux de soccer, de golf, de kart et des party games ? Bien. Metal Slug Tactics se veut être un renouveau pour la série, et il est probable que cet épisode ne soit pas “canon” dans le lore de la saga, mais qu’importe il ne s’agit que de considérations secondaires.

Le combat sera ici une expérience tactique dans la veine d’un Advance Wars ou d’un Final Fantasy Tactics, avec une belle vue isométrique. Quant aux éléments de Rogue-like, les maps seront générées de manière procédurale afin de garantir une rejouabilité maximale. Les boss emblématiques des anciens jeux Metal Slug seront bel et bien présents, de même que les tonnes de soldats chair à canon qui vous serviront à mettre en valeur vos talents de Grand Stratéguerre. Bien évidemment, le jeu reste un Metal slug, et l’équipe aura toute une palette d’armes à feu, et de véhicules en tout genre vaincre l’ennemi.

Développé par Leikir Studio en association avec DotEmu avec la bénédiction de SNK, l’inattendu Metal Slug Tactics est prévu pour une sortie sur PC dans un avenir proche.