Test Gears Tactics – La tagada tactique des gens d’armes

Nombreuses sont les franchises à enchaîner les suites, et seules les meilleures d’entre elles parviennent à combler les fans, épisode après épisode. Néanmoins, elles sont peu celles qui prennent le risque de s’aventurer sur d’autres genres. C’est donc avec une joie teintée de curiosité que nous avons débuté ce test de Gears Tactics, développé par Splash Damage qui a travaillé en étroite collaboration avec The Coalition. Une seule réponse reste désormais à fournir : est-il bon d’apporter de la finesse dans un monde qui a tout du bourrin ?

(Test de Gears Tactics sur Xbox Series X à partir d’une version commerciale)

Locuste et bouche cousue

Destiné avant tout aux fans, Gears Tactics permet toutefois aux néophytes de profiter pleinement du titre en proposant une aventure à la genèse du conflit opposant la C.G.U à l’armée Locuste en mettant en scène une équipe de Gears inédite. Bien entendu, on ne peut que vous conseiller de faire au moins les premiers épisodes de la série classique avant de vous lancer, puisque pas mal de questions posées lors des trois premiers opus trouvent une partie de leur réponse ici.

Cela dit, le scénario est mine de rien assez sommaire, ce qui est logique compte tenu du fait que le titre n’est pas censé avoir d’impact sur les épisodes principaux. Ainsi vous passerez la majeure partie de votre campagne à traquer un Locuste bien précis pour le compte de la C.G.U. Pour ce faire, vous serez accompagné de Gears “Héros”, personnages principaux de cette histoire, par opposition aux autres soldats “classiques” que vous pourrez recruter après chaque mission.

Une fois votre équipe de 4 créée, vous partirez en mission sur le terrain pour accomplir des objectifs suffisamment variés pour ne pas s’ennuyer, en affrontant le bestiaire culte de la saga. Mention spéciale aux combats de boss qui nous permettent d’affronter les créatures les plus impressionnantes de la franchise.

Une influence Xcomiène

Pour ce qui est du gameplay à proprement parler, le titre s’inspire très clairement des mécaniques mises en place sur la saga Xcom. Fort heureusement, les p’tits gars de chez Splash Damage ont réussi à apporter leur pierre à l’édifice du T-RPG, en apportant des sensations très différentes de celles que fournit son aïeul.

Tout d’abord, dans l’appréhension de la tactique. Là où les aliens de Xcom étaient clairement des menaces pour le genre humain, les Locustes jouent à peu près dans la même cour que les Gears. Un équilibre différent qui laisse la part belle à la prise de risque, favorisée par des mécaniques d’enchainement réellement jouissives.

En effet, comme dans les épisodes principaux, les Locustes proches de la mort devront être achevés, offrant ici des points d’action pour votre escouade, vous permettant de rallonger vos tours. Un choix étonnant pour un jeu “tactique” mais qui fonctionne réellement bien. Alors évidemment le système récompense ici les grands fous adeptes du risque, mais c’est tellement jouissif de ressentir de l’action instinctive dans un jeu de ce genre que l’on ne s’en plaindra pas !

Ensuite, le jeu propose plusieurs classes de personnages, assez convenues pour le genre, avec le sniper, le soigneur, le tank, le bourrin, et le bourrin 2.0. Mais, là où le jeu surprend, c’est sur la personnalisation de chacune de ces classes “principales”. Avec quelques points de compétences rudement gagnés au combat vous pourrez par exemple axer le style de votre tank pour en faire une usine à régénération de PV, ou alors un allié capable d’étendre ses capacités défensives au reste de l’équipe. Un large choix en somme, et qui apporte un faux-semblant d’unique à chacune de vos unités.

De plus, l’on peut profiter du mode campagne avec l’ami Jack (le petit robot), ce qui apporte mine de rien une expérience un tantinet différente, et qui nous rappelle une fois de plus Xcom 2 et son fameux DLC.

Somptueux, mais pas exempt de défauts

Des tronçonneuses, des visages qui sentent bon la virilité et des cous humains gros comme des cuisses de taureaux, pas de doutes, c’est de la D.A 100% Gears ! Les possesseurs de Xbox Series X seront aux anges avec cette version de Gears Tactics adaptée à leur nouvelle machine qui, il faut le dire, envoie du bois de cagette. On se régale de chaque cinématique, et les phases de combats jouissent d’une fluidité remarquable. C’est typiquement le genre d’optimisation qui doit servir d’exemple sur les possibles portages de la One à la X.

Par contre, tout génialissime qu’il soit, le titre souffre des habituels défauts du T-RPG que sont les “1 tactique pour rouler sur le jeu” et les “difficulté = sac à PV”. Un fait absolument pas nouveau, mais qui semble finalement propre au genre. Aussi, et c’est très subjectif, l’escouade réduite à 4 personnages limite un peu les possibilités tactiques.

Adapter le nec plus ultra de la testostérone à un gameplay d’intello, il fallait oser ! Et pourtant le pari est plus que réussi pour ce Gears Tactics qui se paie le luxe d’apporter une notion “bourrin” au genre du T-RPG qui fonctionne très bien. Un jeu que l’on recommande sans sourciller aussi bien aux amoureux du genre qui y trouveront une variante fraiche et bien inspirée de Xcom2, qu’aux fans de la saga Gears qui retrouveront la patte de la série.

Un titre plus que réussi qui vous portera durant de nombreuses heures mais qui n’échappe finalement pas à la facilité tactique, malédiction par excellence du genre. Et si jamais vous hésitez toujours à le prendre, sachez qu’il est disponible gratuitement sur le GamePass !