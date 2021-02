Gears of War – Un nouveau jeu serait actuellement en préparation

Gears of War est l’une des franchises phares de Microsoft. Depuis ses débuts il y a près de quinze ans, la franchise a révolutionné le monde des shooters à la troisième personne, allant même jusqu’à “créer” un nouveau sous-genre, le cover-shooter (alors oui, ce n’est pas exactement le premier, mais clairement la saga a démocratisé la chose). Un succès commercial et critique évident pour la franchise qui, avec le succès de son dernier opus, Gears 5, risque de faire encore des petits.

L’une des pointures pour les rumeurs Xbox, Klobrille, s’est exprimée sur l’avenir de la franchise des Gears of War. Selon l’initiée, The Coalition (le studio derrière ces jeux) dispose de plusieurs équipes de développement différentes qui peuvent se charger de créer plusieurs jeux en même temps. De plus, elle explique que, selon ses sources, ces mêmes équipes travaillent actuellement sur deux titres.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1363314919173730305

Ainsi, selon Mme Klobrille, The Coalition travaillerait déjà sur un nouvel opus de type AAA pour poursuivre sa franchise. Cependant, le second projet, quant à lui, serait plus de l’allure d’un spin-off (façon Gears Tactics), les deux équipes ne pouvant pas travailler sur deux projets de taille importante en même temps.

Un constat logique, qui est rejoint par la récente prise de parole d’un utilisateur de Reddit (connu pour avoir récemment dévoilé les détails du nouveau projet des créateurs de We Happy Few) qui a déclaré que ses sources lui avaient assuré qu’un nouveau Gears était déjà en cours de développement à The Coalition, en plus d’une toute nouvelle franchise.

Une différence d’interprétation peut-être entre ces deux sources, qui convergent toutefois sur le développement d’un nouveau cover-shooter Gears. Ces mêmes sources semblent aussi s’accorder sur un live Xbox en mars qui, bien que censé principalement mettre en lumière les projets du Bethesda sous Microsoft, pourrait aussi laisser la place pour une annonce Gears of War.

Une bonne nouvelle s’il en est qui laisse songeur sur le tracé que pourrait prendre une nouvelle aventure de nos Gears en armure. En effet, le 5 semblait mine de rien tourner un peu en rond scénaristiquement parlant, et une exploration de certaines époques antérieures (comme dans Gears Tactics) pourrait être plus à propos. Bien entendu, pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs et nous devrons attendre que Microsoft publie officiellement plus de détails au fil des mois. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présentera à cet égard.