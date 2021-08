[Gamescom 2021] Horizon: Forbidden West – Enfin une date de sortie !

La Gamescom 2021 a ouvert le feu aujourd’hui avec un show virtuel pour le moins éclectique, il y en avait pour tous les goûts ce soir ! Une annonce parmi les autres a cependant piqué la curiosité et l’excitation de votre rédactrice. Et elle concerne les prochaines aventures d’Aloy. Au vu des rumeurs qui circulaient de plus en plus sur le futur jeu de Guerilla Games, à savoir un report de titre, il était difficile à la rédaction de croire que Horizon: Forbidden West sortirait pour cette année.

Une bonne nouvelle est cependant tombée aujourd’hui concernant l’ainé de la saga, le patch 1.53 a été déployé aujourd’hui et les évolutions de graphisme sont de la partie. Vous aurez désormais la possibilité de jouer en 60 FPS (de quoi vous remettre dans le bain en attendant la suite), les joueurs PS5 pourront également bénéficier de la 4K et tout ceci pour le poids modique de 313 Mo.

L’annonce suivante que nous nous apprêtons à vous faire est en quelque sorte contrastée. Puisqu’aujourd’hui lors de l’Opening Night Live nous avons enfin eu du nouveau concernant Horizon: Forbidden West et une date a été relevée. Rappelons que les dernières informations dont nous disposions nous dévoilait un splendide gameplay.

Nous vous avons assez fait attendre et comme vous vous en doutez les rumeurs étaient fondées puisqu’Horizon ne sera pas disponible en 2021, mais une lueur d’espoir éclaire tout ceci puisque vous aurez la possibilité de vous aventurer dans l’Ouest prohibé à la date du 18 février 2022. Les précommandes seront d’ailleurs ouvertes le 2 septembre. Nous sommes d’avis que nous aurons probablement un nouveau State of Play dédié à Horizon: Forbidden West comme l’a laissé entendre Mathijs De Jonge sur le blog PlayStation.

En ce qui nous concerne, même si une petite déception se fait sentir sur le report du jeu, nous sommes plus que soulagés de voir que la date choisie n’est pas si lointaine que ça. Nous espérons désormais qu’il n’y aura plus aucun décalage car il nous tarde d’explorer ces nouvelles contrées reculées.