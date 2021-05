Horizon: Forbidden West – Le State of Play dévoile 14 min de gameplay !

Le 27 mai au soir se tenait un State of Play révélant des images inédites de Horizon: Forbidden West sur PS5. Guerilla nous a donc offert 14 minutes de gameplay, et également des cinématiques in-game. On vous le dit : il semble que le deuxième opus de la saga d’Aloy soit une claque visuelle !

La conférence a débuté avec un mot d’introduction du game director en personne, avant de basculer sur une cinématique dans laquelle nous retrouvons Aloy, notre héroïne, en train de secourir un Oseram (l’un des peuples qui était déjà présent dans le premier opus). Guerilla nous régale également de nouvelles machines, à commencer par ce que nous avons pu identifier comme étant des raptors, et nous remarquons avec plaisir que le studio a pris en compte les avancées paléontologiques, puisque nous pouvons observer ce qui s’apparente à des “plumes”, que l’on sait faire partie de l’anatomie des dinosaures. Guerilla a apporté un soin particulier à l’esthétique, mais aussi à l’IA des bêtes-machines.

La partie de chasse qui se joue entre Aloy et les machines nous amène directement sans transition en milieu marin où la vie organique semble avoir retrouvé son chemin (comme le disait si bien Jeff Goldblum dans Jurassic Park). Nous y avons aperçu des bancs de poissons, mais également des espèces d’oiseaux sur la plage. Les capacités techniques de la PS5 sont clairement mises à contribution via les courants d’eaux, les traces de pas dans le sable, etc. Car oui, vous avez bien lu, Aloy sera capable de nager dans cet épisode. Reste à savoir ce que l’exploration marine pourra nous apporter.

Aloy retrouvera un personnage bien connu, Erend, à qui elle viendra porter secours, ce dernier ayant été fait prisonnier par une tribu que nous ne connaissons pas. Cette tribu d’ailleurs semble avoir apprivoisé les machines pour s’en servir, comme nous avons pu le voir avec ce qui semble être un mammouth. S’ensuit alors un combat pour le moins titanesque façon David contre Goliath, ce qui nous donne un aperçu du gameplay en combat qui nous paraît plus nerveux et beaucoup moins saccadé que dans le premier opus. En parlant de combat, nous aurons à notre disposition notre fameuse lance customisable, mais également un grapin et un paravoile. De quoi nous promettre des combats plus aériens ?

Ici, Horizon: Forbidden West nous promet une ambiance sonore très soignée lors des combats, mais également lors des phases d’exploration avec des musiques toujours plus immersives. On ne le dira jamais assez, mais une bonne OST ne peut qu’apporter une dimension émotionnelle au jeu vidéo. Le State of Play se clôture avec un immense orage rouge approchant nos héros avec en fond les vestiges du Golden Gate, ce qui nous permet de situer l’action de nos prochaines aventures aux alentours de San Francisco.

Malheureusement, nous ne sommes pas dans la capacité de vous fournir une date de sortie pour Horizon: Forbidden West. Sachez seulement que nous suivrons de très près les prochaines informations sur le sujet, en espérant que la suite des aventures d’Aloy soit à la hauteur du State of Play diffusé ce soir.

Bien que Guerilla semble avoir réussi son pari de donner envie aux joueurs, il ne faudrait pas que le studio se repose sur ses lauriers et nous propose un open-world aussi vide et moins abouti que le précèdent volet. Pour plus d’informations, vous pouvez suivre ce lien qui accentuera votre hype en attendant qu’une date soit révélée.