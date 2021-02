Horizon Forbidden West sortirait bien en 2021 selon Jim Ryan

Oui Gran Turismo 7 est repoussé à 2022, oui le nouveau casque de réalité virtuelle exclusif à la PlayStation 5 est annoncé pour cette même année, mais cela ne veut pas dire que rien ne sortira en 2021 sur la nouvelle console de Sony. Il y aura de quoi faire entre Returnal, Racther and Clank: Rift Apart et très probablement un certain Horizon Forbidden West.

Car oui, c’est l’une des annonces de ce jour faites par Jim Ryan lors de son interview dans GQ. Il y affirme que les trois jeux cités précédemment sortiront bien en cette belle année 2021 et que l’on peut donc s’attendre à retrouver Aloy plus vite que l’on ne l’aurait parié à la rédaction. Cela malgré la Covid-19 qui est cause du report de Gran Turismo 7 par exemple.

Nous avons un excellent feeling concernant Returnal, Ratchet and Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West. Vous savez il y a deux approches possibles ici : vous pouvez soit annoncer une date de sortie et sortir le jeu sans prendre en compte sa qualité ou le sortir au bon moment. Nous avons toujours optés pour la seconde approche. Il y a eu quelques cas de gros éditeurs qui ont eux essayé la première approche. Cela ne fonctionne jamais la plupart du temps. Mais je pense que dans un monde comme le nôtre, dans lequel les développeurs travaillent à distance, il faut laisser aux jeux le temps d’être développés comme il le faut pour qu’ils soient bons.

Outre la petite pique envoyée à certains éditeurs et studios (bonjour chez vous CD PROJEKT RED), on retient surtout le fait que Sony n’est pas pressé de sortir ses jeux et ne se précipite donc pas. Cela a, il est vrai, toujours été le cas, l’éditeur n’hésitant pas à repousser au dernier moment certain de ses titres les plus attendus, comme The Last of Us Part II par exemple.

Aussi, si Jim Ryan affirme être confiant quant à la parution de Horizon Forbidden West cette année, il faut tout de même que l’on reste sur nos gardes, après tout on n’est pas à l’abri d’une désillusion. D’autant plus que Returnal, même si récemment repoussé, et Ratchet and Clank: Rift Apart ont eux une date de sortie fixe. Affaire à suivre comme dirait l’autre.