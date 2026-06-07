Spyro: A Realm Beyond – Petit dragon prend son envol

Huit ans après Spyro: Reignited Trilogy, Toys for Bob annonce enfin l’avenir de la licence avec une nouvelle aventure, annoncée en fanfare lors du Xbox Games Showcase 2026. Spyro: A Realm Beyond, projet de longue date du studio, devrait donner un nouveau souffle à la franchise, avec une sortie promise pour le printemps prochain.

Le titre s’appuiera sur les belles qualités développées dans la refonte des trois premiers jeux de la licence, et ira plus loin encore : cette fois-ci, l’aventure se déroulera dans les cieux. Le studio a porté une attention particulière aux mécaniques de vol, qui seront la grande nouveauté de ce nouvel opus. Créer des courants ascendants, planer, plonger… Spyro devrait être plus mobile que jamais dans les airs, le tout au service d’un récit qui se voudra positif et optimiste.

Honorer Spyro et son passé tout en préparant l’avenir

Pour Toys for Bob, l’un des enjeux principaux du titre, c’est bien de trouver un équilibre. Spyro est une licence de plus de vingt ans, qui a accumulé un public vaste et une réputation. En même temps, le dernier jeu majeur de la franchise, sans compter les remakes, est sorti en 2008, avant que Spyro ne rejoigne la licence Skylanders, qui dépasse largement l’univers du petit dragon.

Il faut alors proposer un jeu qui puisse satisfaire le public historique de la licence tout en ouvrant la porte à une nouvelle génération. Si la Reignited Trilogy avait su faire mouche lors de sa sortie, en réussissant à être fidèle à l’esprit des jeux qui y étaient réinterprétés, Spyro: A Realm Beyond sera un autre type de défi.

Pour les équipes du jeu, s’exprimant à travers Louis Studdard, directeur créatif du studio lors d’une conférence de presse, la réponse à ce défi se situe dans deux points : d’une part, dans les nouvelles mécaniques de vol, qui « exploitent pleinement le potentiel inhérent au fait d’être un dragon » et dans l’optimisme qui sera omniprésent dans le récit du jeu.

Ressusciter Spyro, faire renaître Toys for Bob

Pour Toys for Bob, ce nouveau Spyro sera une sortie cruciale. Si le jeu sort si tard après la Reignited Trilogy, qui était pensée comme un nouveau départ pour la franchise, c’est parce que le studio s’est vu utilisé comme un outil de renfort sur le développement de plusieurs projets d’Activision, entreprise à laquelle il était rattaché. Toys for Bob a utilisé le rachat par Microsoft pour manœuvrer et retrouver sa liberté, pouvant ainsi reprendre le développement du jeu.

Spyro: A Realm Beyond représente donc un retour aux sources pour le studio, qui s’identifie beaucoup aux licences colorées et optimistes telles que Spyro ou Crash Bandicoot. Ce nouvel opus Spyro représente le premier pas dans cette nouvelle ère, où les équipes du studio peuvent s’exprimer bien plus librement dans leur travail. Reste à voir si, d’une part, le passage au cieux sera réussi, et si, de l’autre, le public y sera réceptif.

Microsoft fait le choix du multiplateforme pour le jeu : il sera disponible sur Xbox, PS5 et Nintendo Switch 2 dès sa sortie. Si c’est un choix logique au vu du lien fort ayant uni Spyro aux différents constructeurs, c’est surtout une volonté de Toys for Bob, qui voit en la douceur de son jeu quelque chose « dont le monde a besoin ». Une vision très ambitieuse des choses, mais qui est révélatrice sur la philosophie du studio, qu’on ne peut que saluer.