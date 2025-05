Fin du combat entre la FTC et Microsoft pour le rachat d’Activision Blizzard

Il aura fallu presque deux ans, une bataille judiciaire acharnée et plusieurs tentatives d’appel, mais le feuilleton opposant Microsoft à la FTC autour du rachat d’Activision Blizzard touche enfin à sa conclusion.

Ce jeudi, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a officiellement abandonné toute procédure visant à contester le rachat, scellant définitivement la plus grande acquisition de l’histoire du jeu vidéo.

Conclu en octobre 2023 pour la somme colossale de 75 milliards de dollars, le rachat d’Activision Blizzard avait été autorisé par la justice américaine après le rejet d’une demande d’injonction préliminaire de la FTC. Celle-ci ne s’était pas avouée vaincue pour autant, en lançant un appel un peu plus tard.

Appel finalement rejeté début mai 2025, et qui précipite aujourd’hui la décision de la FTC de jeter l’éponge. Dans un communiqué laconique, l’agence indique que « l’intérêt public est mieux servi par l’abandon de la procédure ».

Microsoft, évidemment soulagé, s’est rapidement félicité de cette issue. L’argumentaire de la FTC n’aura visiblement pas convaincu les juges. L’agence n’a pas réussi à démontrer que la firme de Redmond comptait priver ses concurrents de l’accès à Call of Duty ou rendre les titres d’Activision exclusifs à son écosystème.

Bien au contraire : depuis le rachat, Xbox a multiplié les gestes d’ouverture en publiant certains de ses jeux, jusque-là exclusifs, sur les plateformes concurrentes, notamment chez Sony. Forza Horizon 5, Sea of Thieves, ou encore Indiana Jones and the Great Circle ont tous franchi le pas, et Gears of War: Reloaded fera même ses débuts sur PS5 cet été.

Dans les coulisses, ce revirement de la FTC semble aussi s’inscrire dans une redéfinition plus large de ses priorités. Son président actuel, Andrew Ferguson, paraît vouloir tourner la page de certaines initiatives lancées sous Lina Khan, à commencer par l’affaire Microsoft, mais aussi d’autres dossiers comme celui opposant PepsiCo à Walmart.

Le rachat d’Activision Blizzard, accompagné de licenciements massifs de la part de Microsoft, ne l’oublions pas, a déjà commencé à gonfler les résultats financiers du groupe. Il marque surtout un tournant stratégique dans sa politique de contenus multiplateformes et de consolidation autour du Game Pass.

En laissant tomber l’affaire, la FTC admet à demi-mot que le statu quo ne valait plus la peine d’être défendu. Mais à force de laisser les géants s’étendre sans résistance, une question persiste : assiste-t-on à l’ouverture tranquille de la porte du monopole ?