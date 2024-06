Toys For Bob officialise son indépendance et signe chez Xbox

On le savait depuis quelques mois déjà, mais désormais, c’est officiel, Toys For Bob après s’être séparé d’Activision-Blizzard annonce officiellement son indépendance, ainsi qu’un partenariat d’édition avec Microsoft pour leur prochaine production. Et hop, encore une nouvelle exclusivité de sécurisée pour la firme de Redmond, après celle du nouveau studio des ex-Rocksteady.

Toys For Bob s’était illustré ces dernières années avec son travail sur Spyro ou encore Crash Bandicoot, mais était aussi en support sur le développement des Call Of Duty. Il occupait plutôt un rôle de soutien pour Activision, mais a toutefois le mérite d’avoir ramené sur le devant de la scène deux licences vieillissantes avec brio.

Les joueurs se demandent déjà si le studio plancherait sur une suite à l’une de ces franchises, deux IP appartenant, on le rappelle, à Activision-Blizzard et donc à Microsoft. Mais l’indépendance n’appellerait-elle pas une toute nouvelle franchise ? Le doute est permis vu le partenariat, qui peut paraître ironique, avec Xbox. Le site officiel de Toys For Bob arbore aussi, en ce moment même un magnifique masque Tiki…

Le tweet affirme aussi que le projet en est à ses tout débuts, il est donc trop tôt pour spéculer, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une annonce fantôme à la The Elder Scrolls VI pendant le Xbox Games Showcase, le 9 juin prochain.

Rappelons qu’en mars dernier, Toys For Bob se séparait de 86 de ses employés à la suite d’une restructuration poussée par Xbox. Saluons donc ce choix d’indépendance, qui permettra au moins au studio d’éviter qu’un géant vert pleins aux as coupe dans ses effectifs, alors que celui-ci vient de dépenser environ 70 milliards de dollars pour une acquisition. Pour l’instant, on ne peut qu’attendre plus d’informations au sujet de ce nouveau projet, qui n’en est visiblement qu’à ses balbutiements. Souhaitons donc que le studio ait les reins assez solides pour rendre ce choix d’indépendance et de partenariat pavé de succès.