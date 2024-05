Xbox s’offre le nouveau jeu des fondateurs de Rocksteady (la trilogie Arkham)

On a beau fermer des studios, pour tenter de maintenir le business à flot chez Xbox, il va falloir des jeux ! C’est probablement avec cette maxime en tête que Microsoft a signé avec Hundred Star Games. Si le nom du studio ne vous dit rien, c’est très probablement parce qu’il n’a pas encore publié de jeu. Cependant, ses fondateurs ne sont pas de complets inconnus. Sefton Hill et Jamie Walker furent en effet les co-fondateurs de Rocksteady, et c’est donc à eux que l’ont doit les meilleurs jeux adaptés d’une licence de super-héros, voire les meilleurs jeux à licence tout court (et ok, Marvel’s Spider-Man, mais que serait ce dernier sans l’héritage Arkham… ?!).

On se souvient que Hill et Walker avaient quitté un peu en catastrophe Rocksteady à quelques semaines de la sortie de Suicide Squad. Bien qu’ils n’avaient aucunement fait mention de troubles au sein de la structure à l’époque, on peut imaginer, maintenant qu’on a vu le jeu, que des dissensions de points de vue ont pu avoir lieu. Avec par exemple, les équipes de développeurs qui auraient voulu faire œuvre de leur savoir faire avec un jeu d’action narratif solo façon trilogie Arkham, et des décideurs dans les studios qui auraient voulu, eux, leur jeu-service multijoueur, support à pass de combat, boutique de skin, et autres « Fortniteries »…

Un départ qui en aura inspiré d’autres, puis qu’une vingtaine d’autres développeurs de chez Rocksteady ont rejoint les deux co-fondateurs dans leurs nouvelles aventures, pour faire grossir les rangs de Hundred Star, qui compterait aujourd’hui plus de 100 salariés. Il faudra au moins ça pour développer le jeu d’action-aventure solo AAA (cette fois, c’est sûr !) tournant sous Unreal Engine 5 qui est promis par le studio. Aujourd’hui, Hundred Star peut aussi compter sur les fonds de Microsoft, qui a pris la décision de financer le jeu en échange d’une exclusivité Xbox.

Même si on ne sait pas grand-chose de plus sur le jeu, le fait que les compétences des anciens de Rocksteady pourront s’exprimer librement nous donne envie de se dire que tous les voyants sont au vert. Mais on ne peut s’empêcher d’avoir tout de même un peu de retenue, Microsoft étant devenu le spécialiste de la promesse non tenue, entre les achats de studios à répétition qui devait rendre le Game Pass imparable quand celui-ci manque de titres phares, ou un Starfield promis comme le plus grand jeu du monde déjà oublié par la majorité des joueurs…

On garde toutefois confiance en cet ex-Rocksteady qu’est Hundred Star, et on en saura plus dans quelques années, un AAA du calibre des jeux Arkham ne se développant pas en quelques semaines !