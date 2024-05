Xbox Games Showcase 2024 – Des attendus et des surprises pour le 9 juin ?

Le 18 janvier dernier, Xbox nous gratifiait d’un Xbox Developer Direct. Au programme, nous avions notamment eu droit aux premières images d’Indiana Jones, de HellBlade 2 ou encore d’Awoved. Si le public avait réagit plutôt positivement à ce nouveau format au plus proche des développeurs, aucun des jeux annoncés n’est pour le moment sorti, et les fans de Xbox s’impatientent. Mais tout pourrait bien se décanter le 9 juin prochain. C’est en effet cette date que Xbox a choisi pour son Xbox Games Showcase 2024.

Comme l’an dernier, ce seront deux conférences pour le prix d’une. La première servira à présenter les projets en approche. Elle sera immédiatement suivie d’un Xbox Direct. Et selon Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, on connait déjà quelques jeux qui seront mis à l’honneur. Indiana Jones et Ara: History Untold verront sans doute une officialisation de leurs dates de sorties. De même, on devrait en apprendre plus sur la vitrine technique annuelle de Microsoft, Flight Simulator 2024.

Le journaliste se mouille un peu plus en annonçant qu’un premier teaser d’un nouvel épisode de Gears of War sera également de la partie. Pour le coup, ce serait une sacrée surprise mais on a plutôt tendance à le croire. Et surtout, c’est ce genre de nouvelles qu’on aimerait recevoir. Revoir Indy nous fera bien évidemment plaisir, mais si on apprécie ces nouveaux formats vidéos proposés par Xbox, Playstation et Nintendo depuis quelques années, c’est pour les surprises. Espérons donc que Tom Warren n’ait pas tout dévoilé et que d’autres projets plus secrets viennent égayer l’expérience.

Aux premières loges, Fable 4. L’exclusivité s’était timidement dévoilée lors du Xbox Showcase de l’an dernier, mais depuis, c’est le calme plat. Nul doute qu’une simple fenêtre de sortie ravirait les fans, près de dix ans après le précédent volet. On peut également espérer des nouvelles d’ARK 2. Aux dernières nouvelles, le jeu serait toujours prévu pour cette année civile. Même si ça parait aujourd’hui difficilement croyable vu le silence radio autour du titre, peut-être que ce Xbox Games Showcase 2024 sera l’occasion d’enfin voir un peu de gameplay.

Le constructeur américain a également pris la bonne habitude de se servir de ces conférences pour annoncer des arrivées massives de jeux sur le Game Pass. Cette année ne devrait pas déroger à la règle et on peut s’attendre à ce que des titres indépendants fassent leur apparition dès le 9 juin sur le service. Rappelons que c’est de cette manière que l’excellent Hi-Fi Rush avait été présenté, avant d’être immédiatement disponible sur le Game Pass.

La deuxième partie de la conférence sera un Xbox Direct. L’an dernier, le format avait permis de présenter Starfield en grande pompe. Cette année, c’est le nouvel épisode de Call of Duty qui devrait être à l’honneur. Si on utilise le conditionnel, c’est que rien n’a pour le moment été officiellement annoncé. Mais avec l’arrivée récente d’Activision dans l’escarcelle Xbox et l’illustration de présentation de ce Xbox Direct représentant le chien à trois tête de l’unité Cerberus, bien connue des amateurs du jeu, le doute n’est que peu permis.

Dans quel univers de Call of Duty se placera ce nouvel opus, après la déception Modern Warfare 3 ? Sera-t-il disponible day-one sur le Game Pass ? Autant de questions, et bien d’autres, auxquelles répondra surement ce Xbox Direct. Rendez-vous est donc pris le 9 juin prochain à 19h. Le Xbox Games Showcase 2024 sera diffusé sur les chaînes Youtube, Twitch et Facebook de la firme et sera sans nul doute la vitrine Xbox de l’année.