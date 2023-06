Xbox Games Showcase – Une conférence mention Assez Bien

On n’a pas été déçu par la conférence Xbox Games Showcase : nombreuses annonces, des vraies découvertes, des images plutôt attendues. Pas de déception, mais pas de quoi nous laisser bouche bée non plus : beaucoup de trailers en CGI sans aucune image de gameplay, et surtout, beaucoup de dates de sortie très vagues, fixées à l’année prochaine.

Phil Spencer avait prévenu : garantir que l’intégralité des jeux présentés sur la conférence de l’an dernier serait disponible dans les douze mois avait été une erreur, et avait abouti à beaucoup de promesses non tenues. Résultat, cette année : plus de promesse du tout. Le risque étant que si les jeux présentés hier trainent un peu à sortir, la conférence de l’été 2024 ressemblera fortement à celle de cette année !

L’un des éléments les plus notable reste la concentration de l’offre sur le Game Pass : un grand nombre de jeux présentés seront disponibles dès leur sortie sur le service par abonnement de Microsoft, dont des jeux d’éditeurs tiers, comme le jeu de Capcom à la D.A. bien marquée Path of the Godess, ou, du côté de chez Atlus, le remaster de Persona 3 et le nouveau Persona 5 Tactica.

Parmi les productions maison, outre l’emphase mise évidemment sur Starfield et son programme dédié, ou l’espace un peu plus long accordé à Hellblade 2, qui ne dispose toujours pas de date de sortie (si ce n’est la fenêtre 2024), on a vu Forza Motosport, qui sortira donc ce 10 octobre prochain. South of Midnight est une nouvelle licence dont l’univers pourrait s’avérer intéressant, mais dont on a vu qu’un trailer en CGI. Le jeu est signé Compulsion Games, qui est derrière Contrast et We Happy Few, studio qui doit encore faire ses preuves. Il faut aussi évoquer le trailer décalé de Fable, dont on voit enfin les premières images, et qui met en scène Richard Ayoade, connu pour son rôle dans The IT Crowd.

On note aussi que certains gros éditeurs ont choisi le Xbox Games Showcase pour partager les premières images de leurs prochains gros jeux. C’est ainsi le cas pour Ubisoft et son Star Wars Outlaws, ou encore SEGA, qui a présenté les premières images (mais pas de gameplay) du prochain grand jeu Yakuza, neuvième épisode principal de la saga et titré Like A Dragon: Infinite Wealth, dans lequel on retrouve Ichiban Kasuga, à nouveau dans une mauvaise posture, et assez étonnamment, peut-être hors du Japon ?!

Une jolie conférence, avec potentiellement beaucoup de bons jeux, mais aussi une conférence qui ne se mouille pas, avec des trailers parfois avares en gameplay, et peu de dates de sortie… Néanmoins, malgré la mauvaise passe de ce printemps, il semble que l’avenir proche de Xbox s’annonce plutôt ensoleillé, et c’était probablement le message phare que voulait faire passer Microsoft avec cette conférence .