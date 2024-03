Le partenariat entre Toys for Bob et Microsoft se précise

Parmi les changements majeurs chez Activision Blizzard depuis le rachat de Microsoft, la prise d’indépendance de Toys for Bob avait été particulièrement remarqué. Cependant, plus qu’un départ subi, il semblerait qu’il ne s’agisse que d’un au revoir pour Toys for Bob : Microsoft souhaite déjà travailler de nouveau avec le studio et un accord entre les deux a déjà été trouvé.

Bien que le studio soit réputé pour son travail sur des licences cultes comme Spyro, Crash Bandicoot ou Skylanders, il s’est fait discret ces dernières années. Et pour cause : plus qu’un studio à part entière ses développeurs ne sont devenu que de simples exécutants pour Activision ces dernières années.

Plus que le rôle laissé au studio récemment, c’est surtout toute la culture d’Activision qui, d’après des sources internes ne convenaient pas. Un nombre croissant de restrictions qui, couplée à des projets qui n’étaient que peu engageant pour le studio, auront eu raison de la collaboration entre les deux.

Il n’a jamais été question pour Toys for Bob de rompre avec leurs traditions, bien au contraire. Matt Booty, à la tête de la division jeu vidéo d’Xbox affirme que l’accord trouvé entre Microsoft et Toys for Bob concerne le premier jeu produit par le studio en tant qu’indépendant. Il n’a pas choisi d’aller dans les détails, se contentant de mentionner que le prochain jeu sera proche de l’identité que s’est forgé le studio à travers les années.

Les rumeurs vont déjà bon train : un Spyro 4, poussé par quelques références trouvées dans le communiqué annonçant l’indépendance du studio, un nouvel opus de Crash Bandicoot, voire un retour de Banjo et Kazooie, les joueurs investies dans ces licences y vont tous de leur commentaire. Et en même temps, difficile d’imaginer où en seraient certaines de ces licences sans Toys for Bob.

Cependant, rien ne dit que le studio ne profitera pas de l’occasion pour développer sa propre licence. Si les détails du partenariat ne sont pas encore communiqués, reste que l’histoire de Toys for Bob, dans cette industrie complexe, fait plaisir à voir. Tout n’est pas encore joué : le développement d’un jeu, qu’il s’inscrive dans l’une des licences historiques récemment récupérées par Activision-Blizzard, ou qu’il s’agisse d’une nouvelle licence, prendra du temps.

Pour autant, difficile de ne pas voir l’histoire de Toys for Bob comme une lueur d’espoir. Alors que l’industrie révèle toujours plus de problèmes économiques et humain : que ce soit des budgets faramineux ou des licenciements de masse. Avec un allié comme Microsoft, libéré des chaines d’Activision, le studio semble bien commencer cette reconversion, bien qu’elle ne soit peut être pas si indépendante que ça.