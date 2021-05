Horizon: Forbidden West et Days of Play – C’est la fête chez Sony !

C’est l’un des titres capables de faire vendre des consoles (dommage, il n’y en a pas en magasin !), et l’un des deux ou trois jeux les plus attendus par les possesseurs de PlayStation 5 : Horizon: Forbidden West va se voir offrir un State of Play tout entier dédié à sa sortie.

Sony va en effet consacrer tout un épisode de ses présentations en streaming à la suite des aventures post-apocalyptiques d’Aloy. C’est lors d’un show d’une vingtaine de minutes – durant lequel rien d’autre ne devrait être dévoilé – qu’on pourra voir 14 minutes d’images d’Horizon: Forbidden West. Et peut-être, pourquoi pas, découvrir une date de sortie ?

En parallèle, Sony lance sa célébration annuelle Days of Play, l’occasion de remettre en avant quelques uns des jeux qui ont particulièrement brillé sur PlayStation, notamment grâce à quelques promotions en boutique et en ligne. D’habitude, les Days of Play sont aussi l’occasion d’offres sur le matériel (on a même eu une console PlayStation 4 en édition spéciale Days of Play en 2018 !), mais cette année de transition un peu particulière empêche peut-être la tenue de ce type d’opération.

Par contre, on aura la première vague de vraies promos de jeux PS5, avec au programme des remises sur Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake, et Sackboy A Big Adventure. La PlayStation 4 ne sera pas oubliée, avec des habitués des remises Days of Play, comme Days Gone, Death Stranding, et tous les jeux « PS Hits » qui verront leur prix chuter un peu. The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima seront aussi dans les jeux remisés. Enfin, une sélection de jeux PSVR participeront à la fête.

Une fête à la PlayStation qui vient ouvrir le bal des annonces et autres opérations estivales qui vont s’enchaîner au cours des prochaines semaines, dans les sillons de l’E3 2021 et du Summer Games Fest.

Le State of Play consacré à Horizon: Forbidden West aura lieu le 27 mai à 23h00 heure française, et pourra-t-être suivi sur YouTube ou Twitch. Les promos des Days of Play devraient commencer dès aujourd’hui, 26 mais et courir jusqu’au 9 juin.