Fortnite – Aloy débarque à l’horizon du battle royale

Le Blog PlayStation de Sony a annoncé l’arrivée de Aloy, l’héroïne de la série Horizon Zero Dawn dans le battle royale Fortnite.

L’héroïne sera disponible à compter de ce jeudi 15 avril 2021 pour la saison “Primal” du jeu.

Une fois de plus, cette annonce témoigne d’un bel alignement de planète puisque Sony vient d’annoncer un investissement de 200 millions de dollars dans les planches à billets d’Epic Games. Ajoutons que Aloy est le second personnage de Sony à prendre part à Fortnite après Kratos de la série God of War (dont certaines rumeurs annoncent l’arrivée sur PC dans le courant de l’année…).

De plus, l’éditeur offrira gratuitement le jeu d’action Horizon Zero Dawn par le biais de son initiative Play At Home 2021, à partir du 20 avril. Puisqu’on vous dit qu’il n’y a pas de hasard.

Aloy ne compte pas arriver les mains dans les poches dans le plus grand crossover de tous les temps (vous en connaissez d’autres des titres qui proposent de jouer Kratos, Wolverine et Chun-Li dans la même équipe ?). Voici les différents éléments à acheter dans la boutique en ligne de Fortnite dès le 16 avril 2021 :

Costume d’Aloy

Lance (pioche)

Planeur Glinthawk

Sac Blaze Canister

Emote Heart-rizon

Écran de chargement Skywatcher (exclusif à l’ensemble Horizon Zero Dawn)

De plus, tous les compétiteurs qui utiliseront le costume d’Aloy dans Fortnite sur PlayStation 5 débloqueront un style unique intitulé Ice Hunter.

Un nouveau tournoi débutera le 14 avril dans Fortnite. Au cours de cet événement spécial, vous obtiendrez plus de points en éliminant vos adversaires avec un arc, l’arme de prédilection d’Aloy.

Les meilleures équipes de chaque région seront récompensées avec l’ensemble Horizon. Notez que ce tournoi vise uniquement les consoles de Sony compatibles avec Fortnite (PS4 & 5).



Avec l’arrivée de la saison Primal, Lara Croft de la série Tomb Raider avait posé ses rangers dans les terres du battle royale.

Elle sera de nouveau mise à l’honneur dans un mode de jeu à durée limitée aux côtés d’Aloy. Les duos de joueurs seront vêtus de l’un des deux costumes. Dans le cas de Lara, elle pourra utiliser ses pistolets alors que la protagoniste du jeu Horizon Zero Dawn devra se contenter de son arc. Team Up! Aloy & Lara sera disponible du 16 au 18 avril 2021.