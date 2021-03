Fortnite – Des loups-garous et Neymar dans la prochaine saison ?

Non, vous ne rêvez pas, notre titre n’a pas été écrit avec des mots pris au hasard, puisqu’ils retranscrivent bel et bien la rumeur qui circule sur le probable futur contenu de Fortnite. En effet, à l’approche de la nouvelle saison du célèbre battle royale d’Epic Games, les chercheurs d’indices sont en pleine effervescence afin de glaner la moindre bribe d’information qui traînerait malencontreusement ici et là.

Toujours prompt à faire du teasing, Epic Games vient d’ailleurs de dévoiler un teaser pour la nouvelle saison, soit la sixième, avec de nombreux détails intrigants qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention des joueurs.

Première rumeur, la présence de Neymar Jr. dans la prochaine saison. Assez déroutante, cette rumeur devient de plus en plus crédible à mesure que le temps passe et que les fans décryptent le teaser. Ce dernier nous montre à plusieurs reprises ce qui semble être un maillot de football floqué du numéro 10 (avec son style caractéristique) du célèbre joueur brésilien du Paris Saint-Germain. Pas convaincu ?

Allons plus loin alors, car une autre image nous présente des ballons reprenant le design de la coupe du Monde 2014 au Brésil, pays d’origine du joueur donc. Enfin, pour les plus sceptiques, Neymar lui-même a retweeté la vidéo par la suite, de là à y voir un signe révélateur, il n’y a qu’un pas que nous franchissons sans retenue.

Une manière de teaser qui ressemble bien aux habitudes qu’a prises depuis quelque temps déjà Epic Games avec Fortnite, d’autant plus que les guests-stars sont de plus en plus légion dans le battle royale, sachant en plus que Neymar est aussi réputé pour être un joueur aussi bien sur les terrains que dans son salon. On se rappelle tous que le brésilien a préféré s’adonner à un petit Call of Duty en live sur sa chaîne Twitch plutôt que d’assister à la remise du ballon d’or 2018.

Concernant l’autre rumeur du jour, elle fait suite à la présence d’images montrant des crocs faisant fortement penser à des loups. Pour rappel, les loups ou plutôt loups-garous avaient déjà été plus ou moins annoncés pour la saison 5 de Fortnite, mais Epic Games a décidé de reporter cet ajout au dernier moment, sans en expliquer la raison.

Il est donc fortement possible que les loups-garous initialement prévus pour la saison 5 soient finalement rajoutés pour cette saison 6 ! On imagine alors que ces derniers auraient la même fonction que les requins présents dans les autres saisons, à savoir traquer les joueurs sans relâche. Sauf qu’à la différence des squales qui ne sont une menace que dans et sur l’eau, les vilaines bébêtes aux dents longues seraient un danger pour les joueurs tout le long de leurs parties.