Fortnite va héberger un festival du court-métrage : Short Nite 

Le jeu de mots est tellement bon que la news pourrait s’arrêter là, en concluant que Fortnite a encore plié le game. Short Nite sera donc le prochain événement in-game organisé par Fortnite et consacré au court-métrage. On ne vous refera pas le coup de l’analyse qui dit que le Battle Royale d’Epic Games est désormais autant un réseau social ou une plateforme d’activités qu’un jeu vidéo, mais on en voit tout de même ici une nouvelle preuve.

Fortnite a déjà été le théâtre d’événements liés au cinéma, avec la diffusion de bandes annonces exclusives, avec aussi des partenariats uniquement marketing ou même la diffusion de films complets. On s’arrêtera quand même sur le sens que peut avoir un tel événement. D’abord, tenir un festival du film in-game, à l’heure de la distanciation sociale, est plus que bienvenu. Alors que les cinémas sont toujours fermés, et que les Césars viennent de publier leurs étranges nominations où les 5 mêmes films – les seuls ayant pu sortir entre les deux périodes de fermeture…- sont nominés dans toutes les catégories, on accueille à bras ouvert les initiatives qui mettent en avant le 7ème art.

Mais également, on apprécie l’idée de mettre en avant le court-métrage, un genre pas forcément populaire, qu’on croise plus habituellement dans les cercles cinéphiles, ou dans des émissions diffusées au milieu de la nuit. Si Fortnite peut mettre sa popularité au service du genre, et faire découvrir les programmes courts à ses jeunes (et moins jeunes) joueurs, on ne peut qu’applaudir l’initiative !

Short Nite, le festival de courts-métrages dans Fortnite, aura lieu sur l’île de la Fête Royale le 20 février dès 20h heure française, et devrait durer une trentaine de minutes avec une dizaine de films courts. L’événement sera ensuite multi-rediffusé pendant les 24h qui suivront.