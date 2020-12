Fortnite – Les chasseurs font leur entrée dans la saison 5 Point Zéro

Après l’annonce du nouveau service d’abonnement de Fortnite, le battle royale free-to-play d’Epic Games revient nous teaser la saison 5 du chapitre 2 intitulé Point Zéro. De nombreux personnages seront disponibles pour l’occasion ainsi que plusieurs skins d’armes et autres récompenses en tout genre, le tout dans une map modifiée comme il est coutume à chaque saison.

L’agent Jones est envoyé sur le terrain pour empêcher quiconque voudrait sortir de la boucle, et pour l’aider dans sa mission, il aura fait appel aux meilleurs chasseurs des différentes réalités. Ainsi, vous pourrez apercevoir le Mandalorien dans le trailer, un personnage issu de la série The Mandalorian basé sur l’univers de Star Wars et disponible sur la plateforme Disney+. De plus, différents lieux de l’île seront personnalisés en lien avec les différents chasseurs.

Combattez dans une arène de gladiateur, dans une jungle hostile ou encore dans un désert entourant le Point Zéro et sortez victorieux de vos affrontement avec les différents chasseurs afin de gagner des lingots pour vous offrir leur services et débloquer de nouvelle armes. Parmi celles-ci, on pourra remarquer le fusil à pompe souffleur ou le fusil sniper Amban du Mandalorien aussi létal à distance qu’en combat rapproché.

De nouveaux chasseurs seront dévoilés au fil de la saison et apporteront eux aussi leur lots de nouveautés. Et on imagine bien y rencontrer des personnages issus de la pop culture, une caractéristique très spécifiques à Fortnite avec notamment leurs différentes collaborations avec Marvel, et par extension Disney. Toutes ces récompenses seront disponibles à travers le pass de combat de cette nouvelle saison.

La saison 5 Point Zero du chapitre de 2 de Fortnite est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC. On vous laisse découvrir le trailer de la saison et il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu pour y découvrir la vidéo de présentation du pass de combat et frimer devant vos amis avec vos nouvelles tenues, comme sur les réseaux sociaux finalement…