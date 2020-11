Fortnite et Galactus le Dévoreur de Mondes c’est pour début décembre

Oyez, oyez fans de Marvel et Fortnite. Est-ce que le nom de Galactus le Dévoreur de Mondes vous dit quelque chose ? Très probablement oui. Il est l’un des “vilains” les plus iconiques de l’univers Marvel, considéré par beaucoup comme le ou l’un des plus puissants de par ses capacités quasiment divines. Il fait d’ailleurs partie de la Balance Cosmique (ou Tribunal Cosmique) dans lequel il siège aux côtés d’Éternité et Mort, seules entités qui lui sont supérieures, mais pour qui il représente l’équilibre.

Vieux de 14 millions d’années, il est aussi ancien que l’univers lui-même, né à l’instant T de sa création. Il est pour la première fois apparu dans l’univers Marvel en 1966 face aux Quatre Fantastiques. Depuis, il a été utilisé dans diverses œuvres et mis en valeur dans quelques jeux ou alors encore au cinéma dans Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent, un film passable dirons-nous.

Mais trêve de bavardages inutiles, il sera facile pour vous d’en apprendre plus sur le personnage via une petite recherche Google. Ce qui nous intéresse ici n’est autre que l’arrivée du dévoreur de mondes dans Fortnite, déjà annoncée avec le trailer du chapitre 2 de la quatrième saison. Il ne nous manquait plus que la date d’arrivée de l’entité cosmique et elle est maintenant connue.

Pour un événement temporaire donc, Fortnite accueillera Galactus dès le 1er décembre prochain à 22h et sera synonyme de conclusion pour le chapitre le Noeud du Conflit. Son arrivée était teasée, elle est maintenant actée et risque bien de laisser une belle empreinte dans l’histoire de Fortnite tant c’est un vilain incroyablement puissant (il ingère des mondes tout de même).

On a fait le plein du Bus de combat et on est prêt au départ. Ce sera notre dernière chance de sauver toute la Réalité. Le Dévoreur de Mondes arrive le 1er décembre à 22h. https://t.co/pl2oPfEclx pic.twitter.com/T5oNjeifqS — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 21, 2020

Quelques conseils sont aussi donnés par Epic qui préconise de télécharger et d’installer la mise à jour 14.60 au plus vite et de vous connecter sur les serveurs quelques heures avant le début de l’événement (au moins une heure). Le mode de jeu mettant en scène Galactus apparaitra environ une demi-heure avant le commencement de la fin, car il se pourrait bien, selon les derniers bruits de couloir, que tout cela aboutisse a un nouveau trou noir, conduisant à un nouveau monde…

Enfin, nous vous conseillons nous de vous tourner vers la FAQ de l’événement mise en ligne par Epic Games et si vous n’êtes pas joueurs de Fortnite, sachez que vous pouvez suivre l’événement en direct via l’application Houseparty, disponible ici.