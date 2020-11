Fortnite ajoute une fonction de chat en vidéo !

Depuis quelques heures, il est possible de discuter face à face avec ses amis pendant une partie de Fortnite, grâce à une nouvelle fonctionnalité de chat vidéo. Une bande verticale vient ainsi rogner la gauche de l’écran pour y accueillir les flux vidéo provenant de chez vos amis.

Pour mettre en place ce nouvel outil, Epic Games se sert de Houseparty, une application de conversation vidéo que la société a rachetée l’année dernière, et qui supportait déjà le chat vocal de Fortnite. Ainsi, pour profiter du chat vidéo, il vous faudra télécharger l’application Houseparty sur un appareil iOS ou Adroid, et le lier à votre compte Fortnite.

Et oui, cela veut dire que c’est votre téléphone qui servira de webcam, et qu’il faudra trouver un endroit et un moyen pour le caler là où vous jouez… Pas forcément ce qu’il y a de plus pratique. Par contre, point positif, Houseparty utilise la reconnaissance faciale et la détection de mouvement pour ne transmettre que votre visage. Tout ce qui se trouve dans le champ derrière vous sera éliminé, et remplacé par un fond coloré uni. Pas de risque que voir le petit frère débouler en pyjama pour danser devant la caméra, ou d’afficher le b#rdel monstre qui règne dans votre chambre… !

Le démarrage de cette nouvelle fonctionnalité intervient quelques heures après qu’on a appris qu’Epic Games a aussi racheté Hyprsense, une technologie qui permet d’implémenter vos propres expressions faciales à votre avatar en direct. En gros, le programme fait rire votre personnage in game quand vous riez, lui fait écarquiller les yeux quand vous le faites, etc…

Pour l’instant, on ne sait pas ce que compte faire Epic de cette techno, mais l’ajout du chat vidéo dans Fortnite nous laisse à penser que la compagnie veut continuer à pousser le côté réseau social de Fortnite et de son mode Fête Royale… Le chat vidéo dans Fortnite est dès à présent disponible sur PlayStation (4 et 5) et PC. Il devrait arriver sur les autres support très prochainement.