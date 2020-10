Roblox invite Ava Max et marche dans les pas de Fortnite

Si vous avez l’âge d’avoir un profil sur Tinder, et pas encore d’enfants, vous n’êtes peut-être pas familiarisé avec Roblox, jeu online dispo sur PC et Xbox One, mais aussi sur mobiles, où les kids (et quelques YouTubeurs opportunistes) se retrouvent et se lancent des défis. C’est pourtant un titre extrêmement populaire, notamment chez les plus jeunes. Roblox est ainsi à la fois un jeu et un éditeur de niveau en free to play, qui permet entre autres choses de concevoir des 3D platformers assez sommaires.

Vous voyez le Mode Créatif de Fortnite, et ses Death Runs ? Eh bien, il est directement inspiré de Roblox !

Et puisque le boss du game Battle Royale n’a pas hésité à emprunter à Roblox, l’inverse n’est que justice ! C’est ainsi que la plateforme a signé avec Warner pour une série d’événements construits autour des artistes de la maison de disques.

Mais Roblox n’a pas la portée du hit d’Epic Games, et quand ce dernier signe un deal avec les BTS, boys band Sud-Coréen et plus gros groupe du moment, Roblox accueille quant à lui Ava Max, sorte de Lady Gaga-wannabe, surtout célèbre chez nous pour un air utilisé dans une pub pour une voiture (« Torn », pas celui de Natalie Imbruglia, l’autre), ou pour la très grande proximité d’un de ces morceaux (« Kings & Queens ») avec You Give Love a Bad Name, de Bon Jovi…

Événement modeste, donc, mais qui devrait servir de bêta test pour d’autres concerts virtuels à venir. Ava Max a ainsi essuyé les plâtres de la Party Place, le lieu virtuel créé dans le jeu pour accueillir ce genre de manifestations. Le concert in-game de la pop star a eu lieu fin septembre dernier, et ne fut qu’un demi-succès (pour rester courtois).

1 million de joueurs se sont ainsi connectés pour assister à l’expérience (avec un pic à 166 000 joueurs simultanés), loin derrière les 12, presque 13 millions de fans présents pour le show de Travis Scott dans Fortnite, et ce malgré les quelques 150 millions de comptes actifs revendiqués par Roblox. Et au-delà des chiffres, les spectateurs ont rapporté de nombreux bugs, et la désagréable sensation qu’un bot avait pris la place de la starlette qui était censée répondre aux questions des fans…

Cependant, cet événement n’était que le coup d’envoi d’une plus longue série à venir l’année prochaine. « Ce n’est que le début », déclare Jon Vlassopoulos, à la tête du département Musique de Roblox. Ce dernier souhaite en effet « habituer doucement » son jeune public, avant que la musique live ne devienne une part importante de l’expérience Roblox. Le fait que Roblox ait effectivement un département Musique est déjà un indice quant à son ambition…