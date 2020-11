Fortnite – Top 1 pour la nouvelle génération de consoles

Si vous faites partie des plus chanceux qui pourront se procurer une console next-gen day one, vous aurez la possibilité de jouer directement au Battle Royale le plus célèbre. En effet, avec son incroyable succès qui perdure, il était impensable de ne pas retrouver Fortnite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Ainsi dès la semaine prochaine, en parallèle avec la sortie de la nouvelle console de Microsoft, il vous sera possible de télécharger directement Fortnite gratuitement et de profiter des améliorations apportées. En effet, Epic Games nous rassure et nous annonce que le jeu ne sera pas qu’une simple version identique, mais bien une version profitant des nouvelles capacités apportées par la console.

Que se soit sur PS5 ou sur Xbox Series X|S, les améliorations restent sensiblement identiques. Sans grande surprise, la résolution 4K à 60fps sera disponible (la Xbox Series S sera cependant limitée à la résolution 1080p). L’ajout le plus important est l’animation et l’interactivité avec l’environnement.

Pour commencer, vos actions auront des conséquences directes sur la végétation, en d’autres termes l’herbe et les arbres pourront être détruits par les explosions. De plus, l’animation des nuages, de la fumée, des liquides ou encore de la tempête seront retravaillées et proposeront un rendu plus fluide et naturel.

Le petit plus apporté par Sony se trouve sur la DualSense, la nouvelle manette de la PS5, puisque le retour haptique sera mis à profit pour Fortnite. Ainsi votre immersion sur le champ de bataille n’en sera qu’améliorée puisque les gâchettes apporteront une résistance et vous donneront l’impression de presser vous même sur la détente ou ressentir les coups donnés avec votre pioche.

Oui nous parlons bien de la pioche emblématique du jeu disponible dans le chapitre 1, puisque tout les joueurs pourront se procurer gratuitement la Pioche du souvenir entre le 4 novembre 2020 et le 15 janvier 2021. Un petit cadeau esthétique qui s’adresse principalement aux connaisseurs et aux fans du Battle Royale d’Epic Games.

Pour le moment ce sont les seules informations dont nous disposons sur cette nouvelle version et il se trouve que celle-ci se concentre principalement sur l’amélioration graphique du jeu. On attend donc avec impatience l’ajout de nouvelle fonctionnalités pour profiter au mieux de la next-gen, enfin quasiment à portée de main.

Pas d’inquiétude à avoir pour les personnes possédant déjà un compte, puisque votre progression sera directement mise à jour sur les consoles nouvelle génération. Ainsi, retrouvez Fortnite sur Xbox Series X|S à partir du 10 novembre 2020 et le 19 novembre sur PlayStation 5.