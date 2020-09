Fortnite x BTS – L’internet va-t-il tenir le choc ?

Fortnite + Dynamite = #DynaNite !

Quand le plus grand jeu du monde, Fortnite, se prépare à accueillir le plus grand groupe de pop du monde, BTS, faut-il craindre pour la bande passante mondiale ? Alors attention, ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit ! Malgré toutes leurs qualités respectives, quand on parle de plus grand jeu du monde et de plus grand groupe du monde, c’est surtout pour leur capacité à l’un et à l’autre à réunir des masses impressionnantes de fans…

Rappelons que Fortnite avait organisé un concert, celui de Travis Scott, ayant attiré pas loin de 12,5 millions de spectateurs in-game. Quand à BTS, brisant record sur record, ils viennent de se ravir à eux-mêmes le titre de meilleur démarrage sur YouTube, avec pas loin de 4 millions de vue dès la première heure de diffusion de leur première vidéo entièrement en anglais, “Dynamite”, qui a atteint plus de 100 millions de vues en 24h, et est devenue numéro 1 iTunes dans plus de 100 pays (la vidéo affiche aujourd’hui 350 millions de vues pour un mois de diffusion).

Tout cela fait du monde… La Fête Royale pourra-t-elle accueillir autant d’invités ? Car une toute nouvelle vidéo du hit de BTS, “Dynamite”, avec une toute nouvelle chorégraphie, va-t-être diffusée en avant-première mondiale au sein du Battle Royale ! C’est le 25 septembre prochain, à 2h00 du matin heure française (ouf, le lendemain, y’a pas école !), que M, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, et Jung Kook donnent rendez-vous à leur ARMY (le nom que se donne le fan club du groupe) au sein de Fortnite… La zone où sera diffusée la vidéo est “safe”, les combats y étant prohibés, chacun pourra profiter de l’événement sans craindre d’être le kill de quelqu’un d’autre…

Des skins inspirés par les membres du groupe ou autres emotes reproduisant leurs pas de danse n’ont pas encore été annoncés, mais il serait étonnant qu’Epic Games n’en profite pas pour se faire quelques V-Bucks au passage… Il va-t-être très difficile d’être à la fois fan d’Apple et de BTS ce vendredi !!