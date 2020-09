Fortnite campera aussi sur PlayStation 5, naturellement

Qu’on en soit fan ou détracteur, c’est indéniable, Fortnite est un succès international. C’est simple, où que vous soyez, les joueurs qui vous entourent en parlent, y jouent ou y ont joué. Il est sur les lèvres de tous les étudiants, voire certains de leurs professeurs. C’est un phénomène de société. Plus encore, après plusieurs mois passés à éviter les sorties, à privilégier les divertissements d’intérieur, si nous n’étions pas purement et simplement confinés à nos demeures, le titre d’Epic Games s’est improvisé lieu d’événement, offrant même à ses joueurs des concerts et autres événements culturels. Un succès, on vous dit ! Et un succès qui perdurera sur PlayStation 5.

Bien sûr qu’on s’en doutait, bien sûr qu’on savait que le mastodonte ferait également un crochet sur la nouvelle bécane de Sony, surtout après avoir annoncé qu’il apparaitrait sur Xbox Series mais une confirmation est toujours plus que bienvenue, non ? C’est donc tout naturellement arrivé hier, au sein de la présentation de Sony par le biais d’une courte vidéo pleine de costumes, de folie… De Fortnite quoi. Mais le point le plus important de ce léger focus reste la confirmation que les premiers acheteurs pourront profiter du titre dès qu’ils auront déballé leur nouvelle console, l’auront branchée puis auront téléchargé tout le nécessaire pour le démarrer.

En revanche, il reste un point à préciser, si vous attendez un quelconque changement en terme de graphisme, gardez votre hype au minimum, il faudra repasser. Fortnite version PlayStation 5 est sensiblement le même et c’est bien normal puisqu’il se jouera toujours avec des joueurs sur toutes sortes de support. Par conséquent, il ne faut pas espérer de meilleurs graphismes, de meilleures textures ou quoique ce soit de la sorte. La seule différence, ce sera l’âge de la manette dans votre main.